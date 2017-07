Los de arriba ganaron y afianzaron sus chances

04/07/2017 -

Old Lions y Añatuya, por la Zona A; Lawn Tennis y Club de Amigos, por la Zona B, ganaron en el marco de la quinta fecha del Torneo Súper X y se consolidaron como candidatos al cerrarse la primera rueda del certamen.

El León mantuvo la punta y el invicto en su grupo al superar 34 a 17 a Santiago Rugby, que aún no pudo cantar victoria y sigue en el último puesto.

Mientras tanto Añatuya pisó fuerte en Clodomira y obtuvo un 27 a 0 que le dio además punto bonus para seguir como escolta de Old Lions.

En el partido más esperado de la jornada, Lawn Tennis se recuperó con una trabajosa victoria de 19 a 13 ante Olímpico, que tras ganar el Iniciación parece haber entrado en un bache.

Finalmente Club de Amigos conservó el liderazgo de la Zona B pues le ganó puntos a Loreto, ya que el equipo local no contaba con médico, algo penado por el reglamento.

El próximo fin de semana se jugará la sexta fecha, que contempla los siguientes enfrentamientos: Old Lions vs. Añatuya, Clodomira vs. Unse, Loreto vs. Lawn Tennis y Sanavirones vs. Club de Amigos.

Posiciones

Zona A: 1) Old Lions 18; 2) Añatuya 15; 3) Unse 9; 4) Clodomira 5; 5) Santiago Rugby 1.

Zona B: 1) Club de Amigos 18; 2) Lawn Tennis 15; 3) Olímpico 5; 4) Sanavirones y Loreto 0.