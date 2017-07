Ya no quedan entradas VIP para ver a Pintos en el Fórum

04/07/2017 -

Trippel, en su entrevista con EL LIBERAL, resaltó que ya no quedan entradas para el sector VIP, cuyo precio era de $900.

Destacó que se agotaron a pocos días de habilitar la venta de los tickets en las boleterías del teatro 25 de Mayo, donde continúan vendiéndose para los sectores de plateas preferenciales y generales. Trippel indicó que las plateas preferenciales cuestan $750 mientras que las Generales, $350.

"El show será la presentación de su disco ‘11’, como particularidad Abel siempre lo exhibe tal cual el orden de las canciones como se escucha en el disco. Por supuesto, una vez que termina de tocar y cantar todo el disco ‘11’, repasará varios de sus grandes éxitos", precisó.

Trippel destacó: "Si no me equivoco, es la primera vez o una de las pocas veces que Abel va a Santiago a presentar un disco y no en el marco de un festival, algo que está muy bueno para sus fans, de poder disfrutar el último trabajo discográfico en vivo".

"Además de ser el ganador del Gardel de Oro y cantar en el homenaje de los premios Martín fierro y en el casamiento de Leo Messi, Abel sigue demostrando el gran momento que está pasando en su carrera artística", resaltó Trippel.