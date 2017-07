Nadolskaya tiene presentada denuncias contra políticas

04/07/2017 -

Ekaterina Nadolskaya recordó: "Él intentó meterse conmigo. No pude llamar a la policía, la seguridad me sacó del cuarto. Me quedé con miedo. Yo estaba en su habitación y simplemente llamó a la seguridad, me echó del sofá. No entendí qué paso".

Ante la prensa rusa dijo que todo fue tan rápido que no tuvo tiempo de retirar sus pertenencias de la habitación. Y aclaró que lo único que le pedía a los agentes que la sacaban era "que me devuelva mis cosas". Ante la consulta, aclaró que no iniciará acciones legales contra Maradona porque "no quiero su dinero, ni una disculpa. Ya sufrí muchos nervios y no quiero oír hablar de él nunca más".

Por su parte Matías Morla, abogado del "Diez" desmintió la situación. "El tema es extraño, llama la atención que la denunciante sea periodista, con contactos en la prensa local. Es una situación de alguien que quiere cobrar notoriedad" sostuvo Morla, quien además indicó que Nadolkaya tiene presentadas dos denuncias por acosos contra políticos rusos.