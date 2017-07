Miller y Traut, en Tribunales

04/07/2017 -

Se realizó la primera audiencia entre Laura Miller y Nicolás Traut, donde la cantante le exigió a su ex una compensación por daños y perjuicios. Aún no hubo acuerdo definitivo entre las partes. En la misma se firmó un convenio de confidencialidad. "No puedo decir nada, chicos", aseguró Miller a la salida del encuentro. Y ante las innumerables preguntas de la prensa, deslizó: "No volvería con él, el divorcio ya está, mi decisión es irrevocable". La cantante, además, llegó a decir: "Estoy viviendo en la casa de una amiga. Todavía estoy sorprendida, pero la realidad es la misma. Me volvería a enamorar de otra persona". ¿Vas a tener más cuidado a la hora de enamorarte?, le preguntaron. "Compré un detector de mentiras", respondió.