Duró poco el romance: Andrea Rincón se separó del "Mono" de "Kapanga"

04/07/2017 -

Andrea Rincón confirmó en las últimas horas su separación de Martín "Mono" Fabio, el líder de Kapanga, a quien se la venía asociando desde fines del año pasado, pero con quien había oficializado su amor hace dos semanas, en la entrega de los Martín Fierro 2017.

La confirmación de la ex vedette se dio en el programa de Luis Novaresio, Debo decir (América TV), cuando la morocha reconoció su mala suerte en el amor y detalló, por si quedara alguna duda que está "sola"

"Yo me enamoro, estoy enamorada de la vida. Me encanta estar enamorada y me encanta el amor, pero no tengo suerte porque me entrego tanto que me hacen mier..., siempre", expresó la actriz premiada en los Martín Fierro como Revelación por su participación en "La Leona".

Novaresio le preguntó algo desconcertado: "Pero ahora ¿estás bien?". "Ahora estoy sola, prefiero no hablar del amor" dijo Andrea. Luego, en declaraciones a Clarín enfatizó: "La verdad es que estoy muy triste, no tengo ganas de hablar y tampoco que se escriba sobre esto".

La ex GH y el líder de "Kapanga" habían comenzado a frecuentarse en diciembre último, cuando ella asistió a recitales del rockero.