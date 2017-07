La insólita razón por la que Emily Ratajkowski no consigue trabajo

Fotos FOTO TOMADA DE PERU.COM

Hoy 14:55 -

Emily Ratajkowski dió a conocer detalles de su mal momento laboral en la que vive y denuncia que no consigue trabajo en Hollywood por una insólita razón.

La actriz y modelo, de 26 años, dijo sentirse discriminada por las productoras y estudios hollywoodenses al revelar que no consigue papeles en el cine por el tamaño de sus lolas.

Emily indicó que con frecuencia escucha la excusa "es demasiado sexy" y en una entrevista para Harper's Bazaar Australia, se lamentó: "Es como una cosa contra la mujer, la gente no quiere trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes".

"¿Qué pasa con los pechos? Son una cosa femenina hermosa que necesita ser celebrado ¿A quién le importa? Son grandes, son pequeñas. ¿Por qué debería ser un problema?", declaró la modelo.

Emily Ratajkowski dió a conocer detalles de su mal momento laboral en la que vive y denuncia que no consigue trabajo en Hollywood por una insólita razón.



La actriz y modelo, de 26 años, dijo sentirse discriminada por las productoras y estudios hollywoodenses al revelar que no consigue papeles en el cine por el tamaño de sus lolas.



Emily indicó que con frecuencia escucha la excusa "es demasiado sexy" y en una entrevista para Harper's Bazaar Australia, se lamentó: "Es como una cosa contra la mujer, la gente no quiere trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes".



"¿Qué pasa con los pechos? Son una cosa femenina hermosa que necesita ser celebrado ¿A quién le importa? Son grandes, son pequeñas. ¿Por qué debería ser un problema?", declaró la modelo.