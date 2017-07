Ricardo Centurión: "Si no sigo en Boca, me retiro"

Fotos Centurión: "Si no sigo en Boca, me retiro".

La historia de Ricardo Centurión en Boca, está transitando por una nueva etapa y no menos movida que las anteriores. El delantero, figura importante del equipo campeón de los mellizos Schelotto, confirmó en diálogo con los medios que, de no continuar en el club Xeneize, se retira de la práctica profesional.

"Si no sigo en Boca, me retiro. De la forma que sea me quiero quedar", expresó el ex Racing que por estas horas dijo que no le importa si compran su pase o se queda gracias a otro préstamo.

"Sueño jugar la Copa Libertadores con Boca. Mi idea es quedarme", dijo. "Futbolísticamente siempre le rendí a Boca. Siempre me he portado bien con los chicos, dirigentes y cuerpo técnico. He fallado, pero me he fallado a mí mismo principalmente", expresó con respecto a los problemas personales que lo aquejaron fuera de la cancha y que hoy son el principal inconveniente por el que se traban las negociaciones.

Cabe la pena recordar que la situación de Centurión tiene varias partes que apuntan en distintas direcciones: por un lado, Guillermo Barros Schelotto ya dejó en claro que lo quiere sí o sí para su equipo. El presidente Xeneize Angelici dijo que Boca no pagará la cláusula de 6 millones de dólares para comprar su pase. Y por último San Pablo expresó claramente que no cederá a préstamo nuevamente al jugador, y solo lo venderá, sea a Boca o a algún otro equipo interesado en sus servicios.