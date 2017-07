Yanina Latorre: "No aguanto más las amenazas y extorsiones que sufro"

Fotos Yanina Latorre.

Hoy 18:11 -

No hay dudas de que Yanina Latorre atraviesa un momento durísimo. La panelista de 47 años rompió en llanto al hablar de la crisis de su matrimonio con Diego Latorre (47) y aseguró estar cansada de las amenazas y extorsiones.

Te recomendamos: "La actriz de "Precious" práctica Yoga Aéreo y la rompe en Instagram"

“No me molesta que opinen, pero no entiendo por qué alguien decidió que no nos podemos mostrar públicamente juntos”, afirmó. Cabe destacar que Natacha Jaitt, la tercera en discordia, los criticó duramente por su aparición en el Bailando.

Y agregó: “Si hay alguien que expuso a mis hijos, es la persona que vendió y mostró la vida privada de Diego. Nunca expuse a mis hijos. Ellos son grandes y me preguntaron por qué tenían que estar escondidos, ¿qué hicieron ellos?”.

Finalmente, sentenció: "Estoy harta de que se cuelguen de mí. No aguanto más las amenazas y extorsiones que sufro. No lloro porque me gusta la cámara. ¿Qué les importa si con Diego estamos juntos? Tampoco es un asesino”.