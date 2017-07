Se puso en marcha la segunda rueda del Anual

Hoy 22:25 - El domingo pasado se jugó la decimocuarta fecha, primera de las revanchas, del Torneo Anual que organiza y hace disputar la Liga de Fútbol Infantil (Lifi). De esta manera, se puso en marcha la segunda mitad del certamen que reúne a las principales escuelas de fútbol del medio, en la categorías 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 (no competitiva). Los resultados fueron: Categoría 2004: Sarmiento 3, Ferroviaritos 1; Comercio 0, Valoy 2; Tricolor 5, Galguitos 0; Estrella Roja 1, Lawn Tennis 1; Niños Unidos 0, Donis 4; Güemes 11, Golcito 0. Categoría 2005: Sarmiento 0, Ferroviaritos 0; Comercio 0, Valoy 2; Tricolor 1, Galguitos 0; Estrella Roja 0, Lawn Tennis 3; Niños Unidos 0, Donis 5; Güemes 2, Golcito 1. Categoría 2006: Sarmiento 6, Ferroviaritos 1; Comercio 0, Valoy 0; Tricolor 1, Galguitos 3; Estrella Roja 0, Lawn Tennis 2; Niños Unidos 0, Donis 0; Güemes 7, Golcito 1. Categoría 2007: Sarmiento 0, Ferroviaritos 0; Comercio 2, Valoy 3; Tricolor 4, Galguitos 0; Estrella Roja 1, Lawn Tennis 2; Niños Unidos 0, Donis 6; Güemes 3, Golcito 1. Categoría 2008: Sarmiento 2, Ferroviaritos 0; Comercio 2, Valoy 2; Tricolor 6, Galguitos 0; Estrella Roja 1, Lawn Tennis 2; Niños Unidos 1, Donis 2; Güemes 1, Golcito 0. La decimoquinta fecha, que se jugará este domingo, tiene estos partidos: Valoy vs. Estrella Roja, Donis vs. Comercio, Golcito vs. Niños Unidos, Ferroviaritos vs. Güemes, Galguitos vs. Sarmiento y Estrella del Sur vs. Unión Santiago.