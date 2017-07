El Werenitzky cautivó a todos en el parque

Hoy 22:28 - Nadie dudaba que la duodécima edición del Torneo Interprovincial David Werenitzky iba a ser otra vez un gran éxito. No sólo por la cantidad de equipos que fueron de la partida en esta oportunidad, sino que además el pasado fin de semana se renovó la amistad y el compañerismo entre los clubes de la región y de otras partes del país. Fueron dos días de intensa actividad y con mucha adrenalina y pasión para los chicos de la M15. Santiago Lawn Tennis Club, Old Lions Rugby Club y Santiago Rugby fueron los que representaron a nuestra provincia y más allá de los resultados obtenidos, quedó la satisfacción de haber sido protagonistas de un evento que a medida que pasan los años, se va transformando en un acontecimiento en el que nadie quiere faltar. El grupo de gente que estuvo a cargo de la organización del certamen no tiene más que palabras de agradecimiento para los clubes participantes y desde luego que ya están pensando en el próximo desafío del 2018. Viéndolo desde el lado deportivo, sin dudas que Córdoba Athletic ya le está tomando el gustito al torneo y volvió a demostrar que cuenta con un plantel de chicos que promete dar muchas cosas en el futuro del rugby cordobés. Los de la “Docta” se adjudicaron por segunda vez consecutiva el Werenitzky, cumpliendo una gran campaña para llevarse la Copa de Oro. En la final vencieron a Jockey Club de Salta por 17 a 3 y exhibiendo un gran nivel. Los campeones habían llegado a definir el título luego de superar en las semifinales a Marista RC por 12 a 7, mientras que los subcampeones habían eliminado en la misma instancia a La Tablada RC por 15 a 7. También es para destacar la obtención de la Copa de Plata de Jockey Club de Córdoba, que venció en la final a Huirapuca de Tucumán por 16 a 14, en un partidazo. Otro que se llevó un premio con la Copa de Bronce fue Teros, que doblegó a Old Lions por 24 a 0. Por último, Los Tarcos de Tucumán se adueñaron de la Copa Bowl al derrotar en la final a Curne por 33 a 0. La fiesta del rugby para los menores de 15 años culminó justamente con la premiación a los campeones y subcampeonaes, además de los muchos reconocimientos que hubo para que el certamen resultara de lo mejor en cuanto a la organización y a todo lo que se pudo ver desde lo estrictamente deportivo