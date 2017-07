Bio Torres y Abel Castillo sacaron puntaje ideal en la duodécima jornada

Hoy 22:34 - Los equipos de Bio Torres y Abel Castillo se erigieron en los mejores de la duodécima fecha del Torneo Apertura 2017, denominado Abel Castillo Carabajal y que organiza la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña. Bio Torres se impuso como visitante a Irma FC, en las cuatro categorías, y además manteniendo todas sus vallas invictas. En tanto, Abel Castillo superó como local a Rey de Reyes, también en todas las divisiones, y solamente recibió un solo gol. Los resultados de la fecha que se jugó el domingo pasado fueron: Cat. 2003/04: Irma FC 0, Bio Torres 9; Taladrito 0, Tramo 16 1; Abel Castillo 2, Rey de Reyes 1; Dep. 25 de Mayo 0, Palermo 4; Central Argentino 1, Bº Quilmes 1; Alto Verde 0, Villa Unión 3; Argentinos Unidos 0, El Cruce 3. Cat. 2005/06: Irma FC 0, Bio Torres 3; Taladrito 2, Tramo 16 2; Abel Castillo 1, Rey de Reyes 0; Dep. 25 de Mayo 2, Palermo 1; Central Argentino 1, Bº Quilmes 0; Alto Verde 1, Villa Unión 2; Argentinos Unidos 5, El Cruce 1. Cat. 2007/08: Irma FC 0, Bio Torres 3; Taladrito 0, Tramo 16 0; Abel Castillo 1, Rey de Reyes 0; Dep. 25 de Mayo 0, Palermo 0; Central Argentino 0, Bº Quilmes 0; Alto Verde 2, Villa Unión 1; Argentinos Unidos 2, El Cruce 0. Cat. 2009/10: Irma FC 0, Bio Torres 1; Taladrito 3, Tramo 16 0; Abel Castillo 1, Rey de Reyes 0; Dep. 25 de Mayo 0, Palermo 7; Central Argentino 1, Bº Quilmes 0; Alto Verde 0, Villa Unión 1; Argentinos Unidos 1, El Cruce 0. Este domingo 9 de julio se jugará la fecha 13, con este programa: 9.30, Bio Torres vs. Tramo 16 (en San Isidro), Villa Unión vs. Irma FC, Rey de Reyes vs. Alto Verde (en Produnoa) y Bº Quilmes vs. Abel Castillo (en Jerarquizados); 9.40, El Cruce vs. Taladrito, Palermo vs. Argentinos Unidos y Central Argentino vs. Dep. 25 de Mayo. Por la cat. 2001/02, jugarán: 9, El Cruce vs. Chacarita del Sud, Palermo vs. Argentinos Unidos y Tabla Redonda vs. Dep. 25 de Mayo (en Cholo Suárez). Libre: Tramo 16.