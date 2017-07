El sábado se bajará el telón del Apertura

Hoy 22:38 - La Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueña (Afis) programó para este sábado 8 de julio la última fecha del Torneo Apertura, en las canchas del Gremio Municipal. El torneo se destacó por el gran acompañamiento familiar hacia los chicos, en todas las jornadas. Luego de los partidos, se procederá a la entrega de premios a los campeones, así como también a los que se ubiquen segundos y terceros, en cada categoría. segundos y torcer puesto. Además, la Afis entregará trofeos para los más pequeños y medallas al segundo puesto, mediante un acto montado en el Gremio Municipal. El programa de la última fecha es el que sigue: Cat. 2003/04 (C1): 9.30, Pinto vs. Donis; 10, Máster vs. Pulgas; 10.30, Delicia vs. Yanda. C2: 9.30, Güemes vs. Campeones del 28; 9.50, Atlas vs. Ferro; 10.10, Real vs. Candi; 10.30, Pinto vs. Toloza. Cat. 2005: 11, Yanda vs. Pulgas, Niños Unidos vs. E. Argentino, Güemes vs. Sp. Santiago; 11.25, Pinto vs. Atlas, Toloza vs. Donis, Campeones del 28 vs. Candi. Cat. 2006: 12.15, Pinto vs. Atlas, Donis vs. Máster, Ferro vs. Niños Felices Cat. 2007: 12.40, Toloza vs. Real, Yanda vs. Delicias, Niños Unidos vs. Pulgas; 13, Campeones del 28 vs. Sp. Santiago, Güemes vs. Atlas. Cat. 2008: 11, Pulgas vs. Sp. Santiago; 11.25, Donis vs. Pinto; 12.15, Güemes vs. Master; 12.40, Ferro vs. Niños Felices. Cat. 2009: 10, Sp. Santiago vs. Niños Unidos; 10.25, Máster vs. Güemes; 10.50, Pinto vs. Pulgas; 11.15, Real vs. Güemes B; 11.40, Toloza vs. Yanda; 12, Ferro vs. Atlas; 12.30, Campeones del 28 vs. Niños Felices. Cat. 2010/11: 10.30, Campeones del 28 vs. Sp. Santiago; 11, Güemes vs. Pulgas; 11.30, Ferro vs. Real. Posiciones A falta de la última fecha, las principales posiciones son las siguientes: Cat 2003/04: Pinto 41, Güemes 36, Donis 34, Pulgas 27, Yanda 26, Candi 22, Las Delicias y Atlas 19. Cat. 2005: Campeones del 28 41, Güemes 33, Donis 28, Yanda 27, Pulgas 25, Pinto, Sp. Santiago y Atlas 21. Cat. 2006: Yanda 33, Güemes y Pulgas 32, Ferro 24, Atlas 23, Niños Unidos 22, Master 21, pinto 20, Donis 16, Niños Felices 8, E. Argentino 5 y Candi 3. Cat. 2007: Toloza 32, Güemes 30, Yanda 28, Sp. Santiago 27, Pulgas 22, Atlas 16, Niños Unidos 14, Campeones del 28 9, Real 7 y Delicias 6. Cat. 2008: Campeones del 28 39, Güemes y Ferro 27, Sp. Santiago 26, Donis 25, Pinto 22, Pulgas 19, Niños Felices 15, Máster 13, Real 1. Cat. 2009: Sp. Santiago 41, Niños Unidos 36, Güemes 34, Pulgas 32, Campeones del 28 31, Yanda 22, Toloza 21, Máster 18, Güemes y Real 15, Ferro 14, Niños Felices 13.