FÚNEBRES | 5 de Julio de 2017

BARRIONUEVO, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. El Centro Social Sirio Libanés de La Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio y gran colaborador de la institución, por más de 30 años. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, DIÓGENES ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su hijo Roberto, h. política Sandra, nietos Fernando, Rita, Cristian, Antonella, Lourdes y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787

CASTILLO, DIÓGENES ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus amigos de siempre con gran dolor y cariño participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma Juan, Nino, Pancho, Chicho, Cacho, Kushca, Cocho y José Herrera. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Mario Forte y su esposa Beatriz participan con pesar el fallecimiento de la esposa de Miguel Ángel, ex compañero de la Dirección Gral. de Minería. Ruegan al Señor dé paz a su alma y resignación a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Agustín Forte participa con pesar el fallecimiento de la mamá de Leandro. Eleva oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su nieta Mariela, su esposo Alejandro, sus hijos Agustín, Alvaro y Julieta participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su nieta Natalia, su esposo Hugo, sus hijos Lourdes, Mauro y Benjamin participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su nieta María, su esposo Raúl, sus hijos Casandra, Emiliano, Enzo y Luz María participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su nieta Noelia, su esposo Eloy y su hija Marcia Cielo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus primos Rosa Sevilan y Damián Suárez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo a los demás familiares.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Personal docente y administrativo de la Escuela Hospitalaria Dr. Francisco Viano acompañan a su nieta Prof. Mariela Acosta y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Hugo Cisterna, su esposa Aida, sus hijos Marcela, Ana, Pedro, su hijo político Ramón, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su cuñado Rolando Acosta. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos me hara descansar ". Marta Inés Cisterna y Antonio Pellicer participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Señor ya está ante Ti, recíbela en tu reino. Primos hermanos de su hija polít. Elsi, Elba Rosa, María Francisca, Francisca Agustina, Fanny Josefina, José Divino, María Angélica, Pablo René, Olga Cristina, Ramón Antonio, Juan Pedro Cisterna y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus bisnietos Agustin, Lourdes y Emiliano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su bisnieta Lourdes su esposo Martin y su hija Luana participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su bisnieto Emiliano, su esposa Dayana y su hijo Gael participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su bisnieto Agustin y María Jenifer participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, JULIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus hijos José Roberto Coronel, nietos Alejandra, Pablo, Veronica, Maria y Claudia, bisnieto tataranieto y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido esa luz permanece, que el Señor te recoja y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hermana de corazón: Ana Morales, sus hijas Graciela, Susana, Nanny, sus yernos Marito, Juan Carlos, Marcial y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Su tia Elvecia de Diaz, sus hijos Lucho, Mirta, Mary, Irma e Ismael y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Alicia N. Catan e hija Myriam participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro gran amigo y persona de bien y acompañan a su hijo Mario y nietita Sofia en este dificil momento. Chau Mario.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Lic. Federico Greco y flia, Lic. Sebastián Greco y flia, Fernando Greco y flia y Angel Greco y Sra. lamentan su fallecimiento y acompañan a su hijo Marito y demás familiares en este momento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Amigo tu partida nos entristece, pero tu recuerdo vivirá en nuestros corazones, momentos compartidos. Tus amigas de siempre. Mirta Cárdenas, Gladys Perez, Zulema Castillo, participan su fallecimiento y que el Señor reciba en sus brazos, dadle la paz y el eterno descanso.

DORADO, ELVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus hijos Daniel, Mario, Gustavo, Roxana, Patricia, h. pol. Zulma, Justina, Carmen, German, nietos y demas familiares, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ELÍAS, JULIO (Turco) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Tus vecinos, familia Cornet ruegan una oración en tu memoria y seas recordado como un ángel protector para tu familia, amigos y vecinos.

MALDONADO, CONSUELO SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus sobrinos, su cuñada y sus amigos de toda la vida participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Puestito de San Antonio, Dpto. Capital. Caruso Cia. de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, CONSUELO SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su cuñada Gladys Paredes de Maldonado, sus sobrinos Elida Carballo, Mabel, Miriam y Guido Maldonado (h), su flia. del corazón Blanca, Hugo, Javier, Claudia, Rubén y Gabriela Torrez y demás familiares y amigos participan con mucho pesar su fallecimiento y agradecen al altísimo el haberla tenido a su lado a lo largo de toda su existencia. Ruegan elevar una oraacion en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Alejandro Hamann y familia y acompañan a su amigo Gabriel y a su familia en esos momentos de tristeza.

PAZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 02/7/17|. Pili Barrionuevo y flia, Perla Catalfamo y flia participan el fallecimiento de la hermana de nuestra medica vecina y amiga Dra Norah Paz Lines de Segarra. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 02/7/17|. "Señor recíbela en tu Reino de Paz y Amor". Mirta Grimaldi y flia, participan el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Myrtha Paz Lines y ruegan al Señor consuelo y resignación para su familia. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de La Piedad. Ruegan oraciones a su memoria.

PAZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 02/7/17|. Maria Teresa M. de Alcaide y familia, acompañan a sus amigas Mirta Zully, Teresita y demas familiares en el dolor de la partida de la estimada Gringa. Elevan oraciones por la paz de su alma.

PERALTA, ARNALDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su esposa Raquel Roldán, sus hijos Javier, Patricia, su tio Capita, sus restos seran inhumados a las 14 hs. en el cementerio de Los Flores. Casa de duelo P.L.Gallo 330. Sala velatoria Nº 2. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus amigos del Centro de Jubilados Bº Cabildo: Mario Montañez, Chichi Crapanzano, Italia, acompañan con profundo dolor a su hijo Raúl. Ruegan una oración en su memoria.

SCHINDLER PETER JOSEF, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Raul Alcaide, Mariela Pistarelli, abrazan y acompañan a la querida amiga Cristina en estos momentos de dolor.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 30/6/17|. Blanca Nuno de Figueroa, Tomás Figueroa y flia. participan el fallecimiento de la hermana y cuñada de Jorge y Silvina Saber, rogamos por su eterno descanso.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 30/6/17|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica, sus hijos Darío y Belén Giménez y Adrián y Karina Hayipanteli, sus nietos Máximo, Victoria, Facundo y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Jorge, Silvina y toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 30/6/17|. María F. de Wede y familia acompañan en tan inmenso dolor a su hermano Jorge y que Dios le de el eterno descanso.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 30/6/17|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y respectivas familias acompañan a su hermano Jorge y demás familiares en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 30/6/17|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Teresa Figueroa de Murad, sus hijos y sus respectivas familias acompañan en este triste dolor a todos sus familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 30/6/17|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tita y abrazan en el dolor a toda su familia elevando plegarias en su memoria.

TULES, FEDERICA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hijos Mirta, Antonio, Blanca, Cesar, Alberto, Rodolfo, Carolina, Enrique, Irma, h. políticos Mercedes, Teresa, Olga, Yola, Antonio, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 15 hs en el cementerio Villa Vieja- dpto. Loreto. Servicio Realizado POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL. 4219787.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. La vida ha sido dada para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo la eternidad para poseerlo. Tu hermana del corazón Anita Grima, sus primos Roberto, Mimí, Gaby, Cura y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso trance. Piden oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Niño. Nunca olvidaremos nuestras reuniones de los domingos y el cariño con que nos atendías, descansa en paz y desde allá protege a tus hijos y nietos que adorabas. Tus primos Chini, Ruben, Peladin y Pichón Cura, tu prima Lali Heredia y flia.

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Papá serás la luz que ilumine nuestras vidas. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy en Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs, al cumplirse el 9 día de su partida al reino de los cielos.

ALUSTIZA DE CORONEL, ROSA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/99|. Mami, síguenos cuidando desde el celestial lugar en el que estás. Sus hijos Eduardo y Ma. Inés, Rosy y Tono Allende, sus amados nietos José Pablo, José Luis y Sonia Coronel, María Laura y María Florencia Allende Coronel invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

MARTÍNEZ, ÁLVARO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/14|. ¡Alvarito! Se nos rompio el corazón con tu partida, y hoy nos duele en el sueño y en la sangre. Agradecemos al Señor compartir y caminar contigo 32 años. Hoy sabemos que orando por tu alma vives en cada uno de nosotros. Tus padres Noemí Reynoso y Carlos Martínez, tus hijos Julián y Gastón, tus hermanos Maria de los Ángeles y Diego Martinez invitan a la misa al conmemorarse tres años de su entrada a la Casa del Padre, se realizará hoy a las 20 hs. en parroquia San José Bº Belgrano.

RODRÍGUEZ, JULIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Madre, con mucho dolor solo queremos decirte, gracias porque aunque tu vida era fragil, siempre sonreias, Gracias por dejarnos descubrir que detrás de tu carácter firme, existia un noble corazón robozante de amor por servir a quien pedia tu mano. Gracias porque hasta el último momento, diste ejemplo de valentia y fortaleza. Gracias por tus enseñanzas. Te amamos y te exrañamos, no tenemos tu presencia fisica pero espiritualmente estas en cada momento de nuestras vidas. Su esposo Carlos, sus hijos Carlos y Lucrecia, sus hijos politicos Patricia y Alejandro y sus nietos Pilar, Ana Paula, Evangelina, Emiliano y Matias invitan a la misa que se realizará hoy miercoles 5 de Junio a las 20 hs. en la parroquia San José de Belgrano, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

SOSA, ZOILO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/12|. Papá: Siempre vivirás en nuestros corazones. Su esposa Nelida Pallares, sus hijos Graciela y Adriana, su hijo político Juan A. Gómez, sus nietos Esteban y Lisandro Gómez Sosa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.

VALLEJOS, CLARISA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy en la Catedral Basilica a las 20 hs. al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CORONEL, JULIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. "Que Dios te reciba en tus brazos y descanses en paz". Su hijo José Roberto Coronel, Marta Navarro y flia. Ruegan una oración en tu memoria.

CORONEL, JULIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus nietos: Alejandra, Pablo, Verónica, María José y Claudia Coronel ruegan una oracion en su memoria.

CORONEL, JULIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Marta Córdoba y Martín Bolañes ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, JULIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Tu compañera: Olga Luna y flia. acompañan a tu hijo José Coronel en este difícil trance. Ruega una oracion en tu memoria.

CORONEL, JULIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus bisnietos Gissela, Daniel, Facundo, Paulo, Pilar, Melani, Camila, Alejo, Stefania y Delfina y tu tataranieto Bautista Trejo ruegan una oración en tu memoria.

DORADO DE MARTÍNEZ, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su hermana politica Carmen Lastra y sus hijos Chicho, Amalia, Chacho, Veronica, Exequiel participan con dolor su fallecimiento.

DORADO DE MARTÍNEZ, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Marcia, Eduardo y Oscar Avalos y flias. y Raquel Pérez participan con dolor su fallecimiento yruegan oraciones en su memoria.

DORADO DE MARTÍNEZ, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Para la tía mas dulce, más sencilla y noble que tuve en mi vida, la que cocia mis vestidos de nena y me hablaba con tanto amor de mamá y abu te recordare siempre en lo mas profundo de mi corazón.

DORADO DE MARTÍNEZ, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Emilio Rizo Patrón, Teresita Rizo Patrón de Varela sus hijos Silvia, Lucrecia y Sergio Rapier despiden con dolor a la querida Elba rogando pronta resignación para sus seres queridos.

GARCÍA VDA. DE ALZOGARAY, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su hija Beatriz Eugenia Alzogaray y sus nietos Gaston, Franco, Sergio, Nill. Su bisnieto Bastian y su hijo en el afecto Mario Vizgarra participan con dolor su fallecimiento.

GARCÍA VDA. DE ALZOGARAY, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su hijo Daniel Esteban Alzogaray participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GARCÍA VDA. DE ALZOGARAY, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus hermanas Marta, Andrea y sus cuñados José Gomez, Julio Sánchez y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

JIMÉNEZ, ARGENTINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su esposa Carmen Pereyra, sus hijos Débora, Belen, Sara, sus nietos Noelia, Valentina, Macarena y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL. 4219787.

OVEJERO DE KOFLER, INÉS JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Brille para ti la luz eterna". Tus amigas: Mabel Tarchini, Norma T. de Herrera y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su hija Teresita y flia, a sus queridos sobrinos Martita y Luchi y demás deudos. ¡Siempre en nuestros recuerdos! Rogamos oraciones por su eterno descanso.

TEJERINA, PASCUAL AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Juan José y flia. acompañan a su Sra. e hijos ante la desaparición física de nuestro querido Pirincho. Rogamos una oracion en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus hijos Silvia, Ricardo, Omar, Martin, Mercedes, hijos pol. Oscar, Sandra, Veronica, Mariela, Roberto, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados a las 11 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Casa de duelo. Belgrano 532 (LB) sala velat. nº 1. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hermana Yanny Zanoni de Molinari, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus nietos Florencia y Alejandro y bisnietos Guillermina y Martina, participan con profundo dolor su fallecimieto. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus nietos Ramiro y Sofía y su bisnieto Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hermana política María Angela Barbieri de Zanoni, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus hermanos políticos Aldo y Myriam Abdala y sus sobrinas Liliana y Mariela participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su sobrina Anabel Molinari de Daud, su esposo Luis Ramón Daud y sus hijos María Fernanda y Javier Ossola, Mariana y Luciano Daud participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Gladys y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su sobrino Dr. Abdala Víctor Napoleón, su esposa y sus hijos participan el fallecimiento con dolor de su querida tía Gladys y acompañan a sus hijos Silvia, Ricardo, Omar y Martín, a sus nietas y nietos, a su hermana Yani, primos y amigos en la maduración del duelo. Elevan oraciones en su memoria. Dios guarde su alma.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su prima: Clara Luz Zanoni de Juri, sus sobrinos Segundo Bonifacio, Héctor, Clara, Susana y Adriana Juri y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida, recordando su generosa trayectoria, siempre dispuesta a dar una mano a quien lo necesita, que Dios la acoja en su Reino y llegue para sus hijos y flia. cristiana resignación. Elevamos oraciones a su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus sobrinos Eduardo, Anabel, Guillermo y María Eugenia Molinari y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardin del Sol.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus sobrinos Juan Claudio Zanoni, su esposa Gabriela De Bonis y sus hijos Facundo, Valentina y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su sobrina María Silvina Zanoni, su esposo Miguel Asseph y sus hijos Alhaia, Ahinara y Farid, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su sobrino Ing. Juan Schiava y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su primo Claudio Alberto Zanoni y Sra. Eve Bertuzzi e hijos Carlos Roberto, Rodolfo Alberto, Edgardo César Zanoni y Daniela Polido, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El Sr. administrador, subadministrador, síndico, funcionarios, autoridades y empleados de la Caja Social de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Gladys de Abdala. Se ruega elevar oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Irma Ise de Velarde participa con gran pesar el fallecimiento de su apreciada amiga, Directora de la Escuela de Capacitación Nº 10 de La Banda y acompaña con oraciones a su familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sr. Argentino Cambrini, su esposa Sra. Cecilia Llapur y familia participan su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Germán Prado, María del Rocio Araya López e hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ricardo Rubio, Gabriela Rodríguez e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memroia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla y Luis con sus respectivas flias. Participan con gran pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Daniel Roldán, Florencia Ledesma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Mario Merino, María Julia Ponce y sus hijos Martín, Sebastián y Gastón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ing. Juan de Dios Enríquez y flia. participan con mucho dolor la pérdida irreparable de la abuela de la Sra. gobernadora y elevan oraciones en su memoria

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dra. Julia Enríquez y flia. participan el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Personal Superior, Cuerpo Tecnico, Administrativo y de Maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Martín Díaz Achával, Raquel Catalán y familia, participan el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dra. Marcela Garnica y familia, participan el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. C.P.N. Alfredo Osvaldo Juri y familia, participan el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Los amigos de su hijo Cado y Sandra: Gloria Coronel, Tere Nader, Kuki Baumann, Gringa Rodini, Pelusa Zuain, Mary Filippi, Lida Santillán, Pepe Cantero, Tere De Pablo, Lilian Azuz, Koly y Pandu, Liliana Targa, Mercedes y Graciela Vizgarra, Coty Perversi y Marti Abdala, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Ya está ante tu puerta Señor, dale el descanso eterno". Su ahijada Patricia Martínez, sus hijos Leandro, Gabriel y Augusto Soria Martínez participan con dolor la partida de la querida tía Gladys y acompañan afectuosamente a toda la familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Que la Virgencita del Valle te cubra con su manto y te coloque en los brazos del Señor para gozar de la vida eterna. La Cofradía Virgen del Valle de la parroquia Santiago Apóstol despide con inmenso dolor el inesperado fallecimiento de su cofrade y ex presidente de la misma durante años que dedicó con fe, devoción y responsabilidad. Acompañan a sus hijos, hijos políticos y nietos pidiendo tengan una pronta resignación cristiana. Oran por el eterno descanso de su alma.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Querida amiga y vecina de toda la vida. El Señor te reciba en sus brazos junto a María, su Santísima Madre y te den la luz y paz eterna. Horacio Suárez, Hebe Ruth Neirot, sus hijas Rita Suárez, Teresita Suárez y Daniel Gerez e hijos Hebe Suárez y Marcelo Gerez e hijos participan con profundo dolor su inesperada partida al reino de los cielos y acompañan a sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en tan profundo dolor. Ruegan elevar oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus vecinos y amigos, Jorge Marañez y flia, Otto Dardad y flia, Horacio Suárez y flia participan con pesar el inesperado fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos políticos y nietos. Ruegan oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr.Guillermo Lozano y su hijo Carlos Agustin Lozano, participan con pesar su fallecimiento, y acompañan a su familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Irene Julia Oberlander, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Querida Gladys: Los lindos momentos que vivimos juntos son ahora el unico consuelo, tuvimos una amistad maravillosa y en mi corazón habrá siempre un lugar especial donde guardaré tu hermoso recuerdo. Ruego a Dios descanses paz! Nené de Daud, sus hijos Silvia y Ernesto participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus hijos, hermana Yani y demás familiares, elevando oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Walter O. Peralta Rondano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Alfredo Palomo, Isabel Hoyos de Palomo, sus hijas Isabel y Patricia con sus respectivas flias, participan con gran dolor el fallecimiento de la querida vecina y amiga Gladys: Que Dios la reciba en sus brazos y goce de la vida eterna. Elevamos oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Arq. Víctor Toscano y señora (Polaco y Lucky) y flia, amigos de sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La comisión directiva, empleados, colaboradores y allegados al Club Ciclista Olímpico La Banda, acompañan en este doloroso momento al presidente de la Institución Dr. Oscar Ledesma Abdala por la pérdida de su abuela. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y flia, participan con dolor su fallecimiento.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitacion de al lado, yo soy yo, tu eres tu. Llamame por el nombre que me has llamado siempre, hablame como siempre lo has hecho, no lo hagas con un tono diferente, sigue riendote d elo que nos hacia reir juntas... (San Agustin). Participan con dolor la Sra. diputada Dra. Lujan Sabalza, Sra. Zully Sabalza y militantes del PJ de la Agrup. 26 de Julio Circ. 4.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Los amigos de toda la vida de tu hijo Martín y de tu nieto Oscar...Pala, Leo, Pancho, Marcelo, Dani y Mudo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Angela Moreno de Yáñez, sus hijas Lic. Alejandra Yáñez, Lic. Verónica Yáñez, Prof. Susana Moreno y sus nietos Jeremías, Joaquín y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. Abdala en tan dificil momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dra. Marcela Kerszberg y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la Sra. gobernadora y familia en estos momentos.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La concejal Julia Antonia Comán participa con inmenso dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. Gobernadora de la Provincia. Eleva oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Por este medio y con todo respeto y consideración que se merece quiero expresar mi más sentido pésame a la familia Abdala Zanoni, por el fallecimiento de la Sra. Gladys Zanoni de Abdala, abuela de la Sra. gobernadora, Dra. Claudia Zamora y a toda su familia, su señora madre Silvia Abdala de Ledesma, acompañamos en el dolor. De parte de la Sra. Paola Ferrando.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública junto al secretario de Desarrollo Ing. Adrián Suárez; director de Ciencia y Tecnología Ing. Edmundo Vizgarra; la directora de Administración CPN María Dell'Aringa; el director de Gestión Pública Sr. Ricardo Montenegro y los empleados de la institución ruegan por el descanso eterno de Gladys y la amorosa compañía del Señor a sus familiares y gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Acompañamos con profundo respeto y cariño en estos momentos de dolor a sus familiares, y rogamos oraciones en su memoria. Ing. Adrián Suárez y familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Señor llévala contigo a tu eterno amor y que brille para ella la luz infinita. Mabel Ivonne Giorvandi y Miriam Ethel Giorvandi ruegan por el eterno descanso de Gladys y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Por este medio y con todo respeto y consideración que se merece quiero expresar mi más sentido pésame a la familia Abdala Zanoni, por el fallecimiento de la Sra. Gladys Zanoni de Abdala, abuela de la Sra. gobernadora, Dra. Claudia Zamora y a toda su familia, su señora madre Silvia Abdala de Ledesma, acompañamos en el dolor. De parte de la Sra. Paola Ferrrando y del Consejo Administrativo de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable la Isla Lta.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El Centro INTI Santiago del Estero participan el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Acompaña en este difícil momento a su familia y eleva oracion en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dra. María del Carmen Tinari y Dr. Luis Alberto Platini, acompañan a la familia Abdala en estos momentos de dolor.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Adriana Díaz Antonio, Natalia Guido y Blanca Vaulet y la familia de Hockey del Club Olímpico acompañan con profundo dolor a la Sra. goberndora Claudia Ledesma Abdala de Zamora y al Sr. Oscar Ledesma Abdala por el fallecimiento de su Sra. abuela. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Luis Scrimini, Mercedes Urbani y flia. acompañan a Martín y Mariela en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ing. Oscar Enrique Bilbao y personal de Minería participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora, Dra. Claudia de Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. María del Luján, Amira Isabel, Gracierla del Valle Tauil Abdala y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Gladys y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Que el Señor reciba su alma en el Reino Celestial". María Teresa Zanoni de Giannoni, sus hijos Roxana, Adriana, Eduardo, Ana María y Teresita, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Mariela y Silvana Nassif, Sebastián, Victoria y Máximo Sayago participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Sra. Gladys. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sergio Moreno Rigo y familia participa el fallecimiento de la madre de sus amigos Omar y Cado Abdala. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Gregorio Moreno Muñoz y familia participa el fallecimiento de la madre de sus amigos Omar y Cado Abdala. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. José, Juan, Pablo, Eva Salvatierra y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida Silvia y abuela de sus hermanos de corazón Oscar, Claudia e Ignaco Ledesma Abdala. Ruegan una oración en su memoria.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Juan Domingo Salvatierra, en su carácter de Director General de Interior, Ministerio de Salud de la Provincia, participa el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora Dra. Claudia Ledesma de Zamora y acompaña a ella y su familia en tan difícil momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Bloque de Concejales del Frente Cívico de la ciudad de la Banda participa el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora, Dra. Claudia de Zamora. Se ruega oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Señor ya está ante tu Casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". La Confederación General del Trabajo Regional Santiago del Estero en la persona de su secretario José Gómez, secretario adjunto Gerardo Montenegro y Consejo Directivos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la señora gobernadora de la provincia, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Que Dios te tenga en su gloria y le dé a su familia el valor para soportar su ausencia". La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la señora gobernadora de la provincia, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El comisionado municipal de Colina El Simbolar, René Riera participa el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Eleva oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Sergio Rogel, Dra. María Luisa Montoto y flia, acompañan en este momento a familiares.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. CPN. María Isabel Pérez Nazar participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la provincia, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y ruega una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Marta Graciela Molina de Zanoni participa con profunda pena el fallecimiento de su prima política y acompaña en tan triste momento a sus hijos, nietos y demás familiares.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Edgardo César Zanoni y Daniela A. Polido y sus hijos Esteban, Javier, Benjamín y Bautista Zanoni, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Señor: Llegó a tu casa una mujer buena". La subcomisión de Eventos del Club Ciclista Olimpico La Banda, acompaña desde su corazón a su hija Silvia y a su nieto Dr. Oscar Ledesma Abdala( Presidente de nuestra Institución), en el dolor por su partida, con la esperanza en Fé, del Reencuentro en la Casa del Padre. Elevan oraciones a su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Testimoniando con su vida, el valor de la amistad verdadera, llegó a la Casa del Padre, con abundante siembra de afecto. Dito Garcia Gallo y toda su familia, acompañan en este momento a su hija Silvia (amiga de infancia), a sus hermanos Ricardo, Omar, a su nieto Dr. Oscar Ledesma Abdala y a toda sus familias. Elevando oraciones a su feliz y querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La Agrupación 27 de Febrero de la ciudad de Frías, lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña en el dolor a la Sra. gobernadora y demás integrantes de la familia. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La secretaria de Trabajo de la Provincia, y sus funcionarios: subsecretario Dr. Walter Assef, director de Higiene y seguridad laboral Sr. Walter Gómez, director de Relaciones Laborales Sr. Roger Suárez, director de Empleo Sr. Daniel Díaz, director del Interior Prof. Claudio Santos, director de despacho Antonio Suarez; Director de Administración Enzo Rearte, acompañan en el dolor a la Gobernadora Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y familia en este difícil momento ante la pérdida de su abuela la Sra. Gladys Elida Zanoni de Abdala. Que en paz descanse, brille la luz que no tiene fin.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. CPN. Juan D. B.

Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La Agrupación Movimiento Progresista Popular participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la gobernadora Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, abuela política del senador Dr. Gerardo Zamora y demás familiares. Señor recíbela en tus brazos a contemplar tu rostro y dales consuelo a sus seres queridos. Rogamos por el eterno descanso.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Susana Rosales de Saad, participa con dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora y acompaña a la familia en este difícil momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Lorena Cárdenas y su hijo Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita de la Sra. gobernadora.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La Dra Gladis Paiola y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora. Piden oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Susana Rosales de Saad, participa con dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora y acompaña a la familia en este difícil momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Daniel Leonardo Abdala y familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La Comision Directiva del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Excma. Gobernadora de la Provincia Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y del Sr. Senador Nacional Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Prof. Daniel Atterbury, Secretario General de la Comision Directiva del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Excma. Gobernadora de la Provincia Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y del Sr. Senador Nacional Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Jose Manuel Borquez Secretario de Asuntos Laborales de la Comision Directiva del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Excma. Gobernadora de la Provincia Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y del Sr. Senador Nacional Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Luciano Bolzón, Hilda Sarquicián participan con dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Omar y acompañan a toda la flia. en este difícil momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Segundo Bolzón, Empresa de Construcciones SRL, participan con dolor y acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ramiro Santillán Zavalia, Andrea Espinello y sus hijos Agustin, Manuel, Benjamin y Maria Elvira, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Cdor. Sarquiz Miguel y familia participan su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. José Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, José Alberto Sarquiz (h) y Viviana Sarquiz participan su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La rectora, Lic. Natividad Nassif y el vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, decanos, vicedecanos, secretarios del rectorado, consejeros directivos, docentes, no docentes y los integrantes de la comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de nuestra provincia Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Mirta Yudith Giménez, su esposo Ángel Gustavo Nediani, sus hijas Antonella y Giannina Nediani, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora. Ruega oraciones en su memoria.

ESCOBAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.)Falleció el 5/4/17|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

ISAX, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/09|. Ma: Dios te envió para cuidarme y protegerme y ahora desde el cielo nos guias e iluminas. Gracias por todo, siempre te vamos a recordar. Tu hija Prof. Marysol Isax, tu hijo político Dr. Carlos A. Ocaranza y tus adorados nietos Carlos Ariel y Eduardo Exequiel, le doy gracias al Señor por darme un angel tan especial que ha sido mi Mamá.

CENTENO, RENA ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Te fuiste y no logramos asimilar tu partida, pero sabemos que en cielo estas bien y sentado al lado de Dios, pero aquí en la tierra, no te imaginas la falta que no haces. Sus padres Hugo y Neli, sus hermanos Susana, Zulma, María y Ricardo, sobrinos, ahijados, cuñados y tíos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en Wilde provincia de Buenos Aires.

CENTENO, RENA ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hijos Elsa, Carlos Coronel, sus nietos Jorgelina, Débora, Carlos, sus sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio San Gerónimo- dpto. Loreto. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL. 4219787.

ESPAÑOL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GALLO, LIDIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Los compañeros de la Escuela Normal Sup. Dr. J. B. Gorostiaga. Rectora: Domínguez María José, vice rectora: Enríquez Lida, secretaria Chaparro Mariela, prosecretario Franchossi Omar, jede de Preceptor Gómez Norma, preceptora Rosi Olga, auxiliares de secretaría Moglia Gracia Natalia, Paz Yanina Orellana Mercedes participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Prof. Carlos Gallo. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, FILOMENO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/09|. Querido papá: Hoy se cumplen un aniversario mas de tu natalicio. Ya no importa cuantos años cumplirias. Tus hijos recordamos aquellas hermosas fiestas de cumpleaños que te hacian tan feliz. Dios nos bendijo al darnos un papá con tanta sabiduria que marcó nuestras vidas con su ejempo de lucha, humildad y honestidad. Eras un ser especial viejo. Te amo papá. Tu hija Lucía Coria.

LUNA, CERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares quieren invitan a sus amigos a un rezo por su eterno descanso en el cementerio de Beltrán hoy miércoles a las 16 hs.