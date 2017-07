Fotos ILUSIÓN. Laginestra se mostró entusiasmado en construir una localía fuerte, a partir del respaldo de la afición.

05/07/2017 -

Hernán Laginestra ya se viste con la indumentaria deportiva del Club Ciclista Olímpico. Ayer pisó suelo santiagueño, con la misión de empezar a preparar el próximo desafío de su carrera como entrenador.

El bonaerense habló con EL LIBERAL y explicó las razones por las cuales aceptó el ofrecimiento de la dirigencia para ser el nuevo entrenador del equipo bandeño.

"Me incliné por Olímpico porque me gusta este desafío. Estoy en un buen momento de mi carrera para tomar este desafío. Sé de la necesidad de Olímpico de ser protagonista, de ser un equipo que contagie a su público. De las propuestas que tuve, tanto la continuidad en Concordia como la propuesta de Ferro y un equipo de Venezuela, me incliné por Olímpico y estoy totalmente satisfecho con la decisión que tomé", explicó convencido.

Consultado acerca de si el objetivo es superar las buenas campañas de Fernando Duró, explicó: "La vara quedó similar a lo que dejamos en Concordia. Todos los equipos quieren llegar. Al fin y al cabo lo que suceda más adelante va a marcar lo que es el presente de Olímpico. Lo pasado es historia. Queremos mejorar sí o sí todo lo realizado. Sabemos de la categoría de los jugadores que estuvieron el año pasado en el plantel, también de la categoría de Fernando Duró. Estamos agradecidos a la gente de Olímpico que nos tenga en cuenta para este nuevo desafío".

Dos que siguen

Laginestra confirmó la continuidad de Justin Williams y Mauro Cosolito, pero evitó mencionar a Maxi Stanic y Federico Van Lacke, que se convirtieron en ídolos de los hinchas. Consultado sobre ellos, explicó: "Si no van a continuar ya lo sabrían ellos, y ustedes por ende lo sabrían también. Estamos tratando de trazar el mejor plan posible para el nuevo equipo. Por eso hablé de los dos que vamos a tener seguro y los demás estamos en negociación y viendo cuáles son las necesidades de ellos también".

"Queremos ser protagonistas. Todo eso va a depender de la química que tomemos, del trabajo grupal que desarrollemos y de la manera que pongamos nuestra mente en este próximo equipo que estamos por armar", agregó.

Laginestra también habló de la afición bandeña. "Cada vez que he venido a jugar acá, he tenido una sensación grata con la gente. He ido a jugar a otros lugares y generalmente las canchas están casi vacías. Esta localía es importante y creo que eso también va a ser determinante para hacer una localía fuerte", señaló entusiasmado.

Por último, habló de la pretemporada. "Si bien no hay una fecha de inicio, sabemos que va a ser en agosto. Está la clínica obligatoria para entrenadores del 4 al 6 de agosto, lo que significa que la pretemporada comenzaría un poco después", concluyó.