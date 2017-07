La fecha 12 prosigue con varios juegos

05/07/2017 -

La Asociación Capitalina de Básquet programó para esta noche varios partidos de la duodécima fecha del Torneo Anual.

La programación es la siguiente: Quimsa vs. Lawn Tennis, en Cadetes y Mayores (N. D’Anna y J. Vásquez); Nicolás Avellaneda vs. Jorge Newbery, en Infantiles (Sánchez y Nocco) y Juveniles (Aliaga y Sánchez); Tiro Federal vs. Belgrano, en Cadetes (G. D’Anna y Alcorta) y Mayores (G. D’Anna y López); Villa Constantina vs. Independiente, en Juveniles (Páez y Aliaga); Red Star vs. Fernández, en Infantiles (S. Barraza y Leguizamón).

La Capitalina también programó para esta noche, desde las 22, el partido entre Coronel Borges y San Carlos, por la Copa Upcn de la categoría B.