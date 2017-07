Víctor Salazar "sueña con salir campeón" de la Copa

05/07/2017 -

El defensor Víctor Salazar fue presentado ayer como nuevo refuerzo de San Lorenzo y afirmó que su sueño es "salir campeón de la Copa Libertadores" con el club de Boedo.

Salazar, de 24 años, expresó también a la prensa de San Lorenzo, en un video publicado en la página oficial, que se puso "muy contento" desde el momento que iniciaron un contacto con su representante.

"Desde el momento que mi representante me dijo de venir a San Lorenzo me puse muy contento y yo tomé la decisión de venir acá. Me recibieron muy bien, voy a dar lo mejor y aportar mi grano de arena en lo que pueda; voy a dejar todo en la cancha", agregó el defensor proveniente de Rosario Central.

San Lorenzo ya renovó los contratos del arquero Sebastián Torrico, y los volantes Juan Mercier y Leandro Romagnoli.