Tres economistas explican por qué subió el dólar y qué efecto tendrá en precio

05/07/2017 -

La moneda norteamericana alcanzó este martes un nuevo pico de $17,20, en un escenario en el cual hubo una seguidilla de alzas que llevan más de 7 días consecutivos.

En este contexto, la suba del tipo de cambio genera varios interrogantes respecto del origen de este repunte, a la par que también recrea preguntas respecto de cuál será el impacto que tendrá en la economía real.

Todo esto respondieron analistas consultados por EL LIBERAL.

1) ¿Por qué está subiendo el dólar? ¿Son factores puntuales o cree que juega el escenario preelectoral?

ORLANDO FERRERES: El dólar sube por porque antes no había subido, es decir, se está recuperando del atraso que venía teniendo. El aumento es importante, aunque no logró revertir la mejor liquidación del campo, que fue baja. A fin de año cerraría a 17,7 $/u$s, salvo que haya algún movimiento específico que por ahora no se detecta.

JORGE COLINA: Más allá de factores puntuales, lo cierto es que con inflación el tipo de cambio nominal siempre tiende a subir. La autoridad monetaria actualmente deja que el dólar se deslice hacia arriba para atenuar la apreciación cambiaria que trae la inflación cuando el dólar se mantiene quieto. En otras palabras, creo que esta suba está facilitada por la acción del Banco Central.

MARTÍN TETAZ: Creo que hay sobre todo una paranoia con la suba del dólar exagerada. Si uno mira lo que subió el dólar desde principios de año, aumento 5%, es lo que menos subió. La inflación fue del 11% desde principio de año, la bolsa subió 30% desde principio de año, la tasa de interés fue más del 10% desde principio de año, o sea quizá la pregunta sería por qué no sube más el dólar. Está bastante barato, se movió muy poco, $1 no es nada para lo que es el valor del dólar en las últimas semanas. Ahora qué fue lo que lo hizo subir, inicialmente se combinaron 3 factores. Primero: el voto no positivo de Morgan Stanley que no nos subió de categoría a emergentes, algo que estaba descontado por el mercado y que no ocurrió. Luego, también jugó en contra a favor del dólar en todo el mundo el hecho que el Banco Central Europeo relajara las políticas monetarias, entonces el dólar subió en todo el mundo y luego, particularmente acá, la presentación de Cristina, la inestabilidad política suma algún centavo más.

2) ¿Al moverse el dólar, habrá traslado a precios e inflación?

FERRERES: Algún efecto sobre la inflación va a tener, aunque limitado, no va a cambiar las perspectivas de 20/21% de inflación para el año.

COLINA: No, en la medida que el dólar no crezca por encima de la inflación, que hasta ahora no lo está haciendo.

TETAZ: Ninguno de los casos anteriores en los cuales hubo salto del dólar, excepto después de la salida del cepo porque el dólar estaba reprimido, pero ni en el efecto Trump o el Brexit que fueron los momentos en los cuales subió, en ninguno de esos casos hubo traslado a precios y cuando uno mira lo que pasa en el resto de los países de la región, cuando el dólar se mueve y es flexible, tampoco tiene traslado a precios. Mientras el movimiento sea como el que ocurrió de $1 la suba del dólar, no creo que tenga ningún impacto en precios. Distinto es si el dólar subiera 30 o 40%.

3)¿Estima que tras el resultado electoral de octubre puede haber cambios significativos en la economía?

FERRERES: Sí, esto es fundamental que ocurra. Pueden ser los movimientos como los ya previstos y un reacomodamiento general de la macroeconomía.

COLINA: No creo que haya cambios significativos. El rumbo tomado por el gobierno tiene medidas de mediano plazo que se sabe no arrojan grandes resultados en el corto. Con lo cual habrá matizaciones, pero el rumbo tomado seguirá siendo el mismo.

TETAZ: No va a haber ningún cambio significativo tras las elecciones de octubre. De hecho, el presupuesto se manda al Congreso en septiembre, con lo cual el proyecto de lo que va a hacer en materia fiscal el gobierno para el año que viene se va a conocer antes de las elecciones. Los aumentos previstos son los que el gobierno ya anunció en la última ronda del aumento de gas.

En todos los trimestres hay un ajuste de los precios de los combustibles, dependiendo de los precios del petróleo y del dólar. Si no se mueven ni el precio del petróleo ni el dólar no debería moverse el precio de la nafta tampoco. Incluso podría ocurrir como en el trimestre anterior, que descendieron. No hay manera de saber eso de antemano.