El Pami estableció que se darán, como máximo, 10 recetas por afiliado

05/07/2017 -

La decisión del Pami de establecer un máximo de 10 recetas electrónicas por afiliado que entró en vigencia este lunes, "no traerá ningún impacto negativo" en los beneficiarios de la obra social, según indicaron desde el Foro de Jubilados local, a la par que indicaron que pese a la decisión oficial de dar marcha atrás en la exigencia de documentación y revisión de pensiones no contributivas, aún hay casos de gente que dejó de cobrar .

La presidenta del Foro de Jubilados local, Rosa Soria, señaló que esta nueva disposición "ha limitado a 10 recetas electrónicas por beneficiario, pero cada receta tiene dos medicamentos, o sea que son 20 medicamentos al mes". Añadió que tras un diálogo con el titular del Pami local Ing. Néstor Machado, éste le señaló que "el médico va a poder emitir 10 recetas, lo que implica 20 medicamentos, pero en el caso de que alguna persona necesitare más se deberá acercar al Pami para que le autorice".

En este sentido, señaló Soria que "no es que no le van a dar los remedios, ya que estadísticamente en Santiago no hay jubilado que necesite más de 20 medicamentos al mes".

Por otro lado, señaló que "hay gente que nos ha llamado en estos días porque les han suspendido el pago de las pensiones no contributivas por incapacidad, pese al anuncio del Gobierno nacional que seguirían normalmente, por lo que pedimos a todos los que estén en una situación similar que se lleguen al Foro para hacer las presentaciones respectivas".