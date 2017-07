Fotos Piden indagatoria, desafuero y detención de Julio De Vido

05/07/2017 -

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que se cite a declaración indagatoria y se reclame el desafuero con posterior detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, en el marco de una causa que investiga un presunto fraude por 26 millones de pesos en el yacimiento carbonífero santacruceño de Río Turbio. En un dictamen acusatorio presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, el fiscal incluyó a otros 23 investigados, entre ellos al ex segundo de De Vido en Planificación, Roberto Baratta, al ex secretario de Minería desde 2002 y 2015 Jorge Mayoral, y al actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna. Sobre De Vido, el fiscal sostuvo que por su puesto era "garante" de la transparencia en el uso de fondos públicos, por lo cual "difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por el administrados". Los funcionarios del Ministerio de Planificación "tenían acabado y pleno conocimiento del estado de las obras en ejecución y de los convenios que suscribían". El fiscal pidió al juez Rodríguez la indagatoria y la detención de todos los imputados y, en el caso del ex ministro Julio De Vido, el pedido de desafuero que debe ser hecho al Congreso Nacional de manera posterior a la indagatoria, que permita ordenar su prisión. Rodríguez analizará el dictamen y resolverá si hace lugar o no a los pedidos del fiscal. Investigación Stornelli sostuvo que hubo maniobras por defraudación a la administración pública superiores a los 26 millones de pesos que "no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex Secretaría de Minería de la Nación", quienes -indicó- estaban "obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública". "Habré de atribuirles a los funcionarios de YCRT el haber defraudado de modo efectivo y al 28 de enero de 2016 al Estado Nacional por un monto cercano a los 264.935.123 pesos desviándolos a la regional Santa Cruz de la UTN y a la Fundación creada allí", acusó también el fiscal. Stornelli pidió además indagar a Jaime Álvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación que encabezó Julio De Vido entre 2003 y 2015 y también a las autoridades nacionales y regionales de la UTN y de la Fundación creada para firmar los convenios por YCRT. El fiscal consideró que hay pruebas contra los acusados y reclamó las detenciones por la "gravedad del delito". Los millonarios fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio, algo que no sucedió y a la construcción de un tren que costó 400 millones de pesos que también se cuestiona. Los contratos y convenios fueron celebrados entre el Ministerio de Planificación y Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio con las municipalidades de Rio Gallegos y Río Turbio de la provincia de Santa Cruz y de la Facultad Regional de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional