Fernando Borello recibió la mención de "Deportista Distinguido"

05/07/2017 -

El Concejo Deliberante otorgó a Fernando Borello la mención de "Deportista Distinguido" por sus logros alcanzados a lo largo de su dilatada trayectoria en la práctica de tiro deportivo.

"Este es un reconocimiento por la destacada trayectoria en este deporte tan particular, su dedicación y perseverancia lo convierten en un referente de la juventud para incentivarla a las prácticas deportivas y así lograr el alejamiento de flagelos", expresó el presidente, CPN Juan Manuel Beltramino.

Luego de recibir la placa y copia de la ordenanza, Borello agradeció "al cuerpo de concejales por destacar mi trabajo así como también el apoyo de la familia que desde mis inicios caminó junto a mí hasta lograr las metas propuestas, el día que no me genere la satisfacción que hoy me produce daré un paso al costado, mientras tanto continuamos trabajando buscando dejar a la provincia en lo más alto de este deporte".