Centurión duda sobre su futuro

05/07/2017 -

El mediocampista ofensivo Ricardo Centurión disparó ayer que si no puede continuar en Boca dejará el fútbol, pero minutos después bajó el tono y dijo que si debe regresar a San Pablo dará "lo mejor" por el club brasileño.

"No depende de mí, pero mi deseo es quedarme en Boca por eso si no sigo en Boca me retiro", afirmó Centurión en declaraciones realizadas a TyC Sports.

Sin embargo, quizá consciente del impacto de esas palabras, Centurión se apresuró en aclarar que "obviamente que mi pase pertenece a San Pablo, y si me tengo que ir a San Pablo volveré y haré las cosas lo mejor posible".

Por el momento la situación de Centurión está lejos de definirse. San Pablo pretende que Boca compre el pase del jugador (más de 6 millones de dólares), mientras que la dirigencia del actual campeón argentino pretende renovar el préstamo.

"Renovar el préstamo? Vamos a ver. Ojala que sea como sea se de lo mejor", puntualizó Centurión, quien por los gestos pareció no muy convencido de aceptar volver a ser cedido.

Posteriormente, indicó que "obviamente uno trata de estar tranquilo. Trato de no volverme loco. Ya no depende de mí, sino de club a club. Mi deseo es quedarme acá. Esperemos estos días para ver cuáles son las novedades".

Centurión explicó luego los motivos por los cuales quiere permanecer en Boca, y aclaró que esos motivos van más allá de lo futbolístico, y tiene que ver con la relación que cimentó con sus compañeros.

"Futbolísticamente siempre le rendí a Boca. Me porté bien con los dirigentes, con el cuerpo técnico y mis compañeros. Creo que ellos no tienen nada que decir. Si fallé, me fallé a mí mismo", aseguró.

"Centu" indicó: "Lo mío pasa más por otro lado que por decir soy hincha de Boca. Hablo del amor cuando entro al vestuario. Hay veces que uno encuentra su espacio, su lugar, la sonrisa, que es lo más importante. Hace un montón que no la pasaba bien".

Si bien habló del buen momento emocional que atraviesa, Centurión no perdió la ocasión de referirse al daño que le provocaron algunas críticas que se le realizaron por cuestiones extrafutbolísticas.

"Así como me equivoqué, tuve que escuchar barbaridades de cualquier tipo. Eso queda porque después te señalan con el dedo te dicen que sos un drogadicto, que sos un negro villero. Dicen ese tipo de cosas sin conocerte, sin haberse sentado a tomar un mate", comentó.