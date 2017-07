Leonardo Sequeira no pierde las esperanzas

Fotos GOLEADOR. Junto con Leandro Becerra, Leo es el máximo artillero de Central con ocho gritos en la temporada. Podrían ser sus últimos partidos en el Ferro.

Por rendimiento, quizás Leonardo Sequeira sea el jugador de Central Córdoba que menos se merezca esta situación. Pero el fútbol es un deporte colectivo. Y el santiagueño apuesta al grupo para creer en el milagro de la permanencia en la B Nacional. El plantel ferroviario volvió a las prácticas ayer y "Leo" habló con EL LIBERAL.

¿Hubo autocrítica?

La autocrítica es que tenemos que levantarnos rápido de esto y seguir. Ya pensamos en el partido que viene

¿Se le puede encontrar alguna explicación a este momento?

No sé, pero la única explicación es seguir trabajando y creer en este grupo que trabaja muy duro todos los días para salir de esta situación. Hay que preparar el partido del viernes sabiendo que lo único que nos sirve es el triunfo. Fueron muchos los partidos que nos empataron o ganaron sobre la hora, y son puntos que se lamentan ahora. Pero es la situación que nos toca y hay que ponerle el pecho a las balas para poder salir.

¿Te duele más la situación por el hecho de ser de la provincia?

La situación duele muchísimo, pero a todos por igual. Las familias de todos los chicos están muy mal por la situación que estamos pasando. Nosotros tenemos que pensar en salir de esta situación. Si bien no me formé en el club, tengo un cariño muy especial por esta camiseta. El club me abrió las puertas en el Argentino A y eso es muy valorable. Ahora está en mí poder retribuir ese afecto. Queremos salir de esta situación para que todos estemos contentos.

La mayoría de los hinchas se fueron muy tristes el lunes, incluso varios con lágrimas en los ojos... ¿qué te generó todo eso?

No hemos visto lo que pasó afuera, pero sí escuchamos desde el vestuario. Nos da mucha tristeza que la gente se vaya llorando o con lágrimas en los ojos. Pero nosotros también estamos dolidos por esto y vamos a dejar lo mejor de nosotros para poder revertir esta situación que a nadie le gusta.

Vos ya viviste situaciones parecidas con Central en los últimos años, ¿crees que ésta es más difícil de revertir que las anteriores?

Ya la hemos vivido y no son muy lindas porque están en juego muchas cosas. Está difícil, está muy complicado, hay que ser realistas. Pero hay que pensar que este grupo está unido y con ganas de salir, ésa es la manera para lograrlo.

El problema es que no solamente hay que ganar si no también esperar otros resultados, ¿cómo repercute eso en la cabeza de ustedes?

No nos tenemos que fijar en otros resultados si no en hacer lo nuestro y salir a buscar el triunfo que es lo que necesitamos. Y después conseguir una regularidad. Vamos a dar lo mejor para este partido que viene y poder obtener un triunfo que lo estamos necesitando con urgencia.