Cristian reveló por qué se separó

05/07/2017 -

Cristian Castro se encuentra en la Argentina y confirmó su reciente separación de Carol Victoria, con quien se acababa de casar el 24 de mayo en Yucatán, México.

"Obviamente que estoy consternado, preocupado por eso, porque no es un chiste, no es un juego y ni modo. Realmente está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio, a veces, por el amor. Y de pronto no sale que nos llevemos bien, esa es la verdad", remarcó.

Y agregó: "Lo cierto es que no nos conocemos bien, no nos dimos tiempo para conocernos bien, eso es la versión real, por eso pasaron cosas".