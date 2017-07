Elisa Carrió: "¿De Vido va a declarar o lo matarán antes?"

Fotos Elisa Carrió

"¿De Vido irá a declarar o lo matarán antes?". La pregunta de la legisladora Elisa Carrió está vinculada con la imputación realizada por el fiscal Carlos Stornelli, en una causa por el desvío de fondos de Río Turbio.

De acuerdo con la mirada de la legisladora nacional, la figura del ex funcionario que ingresó al poder en 2003 con Néstor Kirchner y dejó la Casa Rosada en 2015, con Cristina Fernández de Kirchner, es la pieza clave "hacia arriba y hacia abajo" para descular lo que calificó como el "Lava Jato" argentino.

Stornelli pidió la detención de De Vido. La cuestión depende ahora del juez federal Luis Rodríguez. Si avala la petición, le dará curso al Congreso para que discuta su desafuero. Allí, cree "Lilita", se pueden conseguir los votos para avanzar contra el ex funcionario K. No obstante, alertó: "El arma que tiene él es que los conoce a todos, hizo muchos negocios, no sólo con los que están en el Frente para la Victoria".

Y agregó en declaraciones radiales realizadas este miércoles: "Es como el presidente de Odebrecht en Brasil, que manejaba el dinero, los sobornos; era el cajero de Kirchner, trataba con empresarios extranjeros y locales, con los intendentes, con los gobernadores, con los empresarios… y todo el mundo lo protege".