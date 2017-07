Yanina Latorre rompió en llanto en medio de una entrevista

Fotos Yanina Latorre.

Yanina Latorre vive momentos de angustia tras el escándalo que se generó por el "affaire" de su esposo con Natacha Jaitt. Ayer, se quebró en medio de una entrevista y estalló en llanto.

Luego de que su esposo apareciera para "apoyarla" en ShowMatch junto a sus dos hijos, Natacha habló de exposición y dijo que Diego y Yanina eran swingers.

"No entiendo la gente que quiere que no estemos juntos. No entiendo por qué alguien decidió que no podemos mostrarnos juntos en los medios", dijo molesta.

"Si hay alguien que expuso a mis hijos es la persona que vendió y que mostró todas las cosas privadas de la vida de Diego", agregó, dejando ver además que no cree que a Natacha le hayan robado una tablet.

Luego remarcó que ella respeta la medida cautelar: "Yo nunca me salteé la cautelar. La cautelar dice que no se pueden mostrar chats, audios y videos. La cautelar no nombra a los chicos, no me nombra a mí, en ningún momento la saltamos, no hay censura, se puede hablar, se los puede nombrar. ¿Yo por qué tengo que esconder a mis hijos?".

Posteriormente, rompió en llanto: "Estoy harta de que se cuelguen de mí. Yo tuve una situación, tuve un problema con mi marido y estoy viendo cómo lo resuelvo. Yo les pido por favor que dejen de acosarme porque en este caso soy la víctima y no aguanto más las extorsiones y amenazas que estoy sufriendo".

"Y no lloro porque me gusta la cámara. A mí no me gustaría estar dando esta nota. Fuimos con Diego a estar juntos, ¿qué les importa que estemos juntos? ¿Qué daño hicimos? Mi marido tampoco es un asesino", agregó entre lágrimas.

"Tengo una familia de 23 años, tengo un proyecto de vida. Estoy destrozada, ¿Me quieren pisotear la cabeza? No sé qué hacer. Aunque les moleste, él me quiere y yo lo quiero", concluyó. Por su parte, el cronista le apoyó la mano en su brazo para intentar calmarla.