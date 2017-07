El Dr. Brown quiere "Volver al Futuro"

Hoy 14:44 -

Christopher Lloyd, que interpreta al amado y recordado Dr. Brown, dió una entrevista y afirmó que le gustaría filmar una nueva secuela del clásico de ciencias ficción, "Volver al futuro".

El actor aseguró en una entrevista que retomaría su papel, si el resto del equipo está dispuesto a reunirse y abrió la ventana a la posibilidad de que haya un nuevo episodio.

"Me encantaría hacer de Doc otra vez, sin duda", aseguró a The Hollywood Reporter, aunque admitió que no sería fácil: "Es complicado tener una idea que tenga la emoción de las tres originales. Sería todo un reto para los guionistas hacer una historia original que tenga la misma pasión, intensidad y emoción que las otras tres. Pero podría hacerse, nunca se sabe"

En cuanto a la posibilidad de que Michael J. Fox esté dispuesto a ponerse en el papel de Marty McFly otra vez, el actor indicó: "Creo que, sin importar el Parkinson, probablemente aceptaría el papel y sería genial. No veo hacer otra secuela sin él. Sin duda, quiero a Bob Zemeckis dirigiendo, Bob Gale en el guión y al resto de personas importantes involucradas".

