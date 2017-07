Fotos Randazzo sobre De Vido: No estoy de acuerdo con los fueros.

05/07/2017 -

BUENOS AIRES.- El precandidato a primer senador por el Frente Cumplir, Florencio Randazzo, afirmó hoy que "no" está "de acuerdo con los fueros" ni con que "ex funcionarios tengan privilegios para ser investigados", al referirse a la situación del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

"No estoy de acuerdo con los fueros, no estoy de acuerdo con que ex funcionarios públicos tengan privilegios para ser investigados o que tengan diferencias con lo que tiene que asumir un hombre común con la", enfatizó.





Tras un acto en la sede porteña de la Unión Ferroviaria, el exministro del Interior y Transporte remarcó a la prensa que "quienes fuimos funcionarios tenemos que dar todas las explicaciones de cara a la sociedad cuando somos investigados".