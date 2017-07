La NASA revela una imagen de una "cara" en Marte

Hoy 16:02 -

Científicos del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA ha publicado, en su página web, una foto,que fue captada por la cámara del Sistema Térmico de Emisión de Imágenes instalada en la sonda Mars Odyssey, del relieve de Marte que se asemeja a un rostro humano.

El retrato causó sorpresa entre los astrónomos, quienes bromearon con comentarios como "¿Están viendo lo que veo yo? ¿En una cara lo que me está mirando? al pie de la publicación en la web.

La NASA lanzó la nave Mars Odyssey en 2001 con el objetivo de estudiar el relieve y la estructura de la superficie del Planeta rojo.

