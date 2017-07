Un joven lo golpeó para robarle la billetera, pero él lo perdonó

Hoy 20:32 -

En la ciudad de Villa Regina, en Córdoba, un hombre fue víctima de un asalto en plena calle. A pesar de que el joven de 21 años lo golpeó para robarle su billetera, decidió perdonarlo. “Me di cuenta de que estaba arrepentido”, expresó.

“Viajé a los Tribunales de General Roca porque quería hablar con él. Yo iba con la intención de perdonarlo, pero quería ver si estaba arrepentido de lo que había hecho. Cuando me permitieron estar con él, me pidió perdón, me dijo que no me iba a molestar más. Entonces le dije que lo perdonaba y lo abracé”, dijo Alberto Suárez.

Ni la abogada, ni el fiscal, ni el juez sabían que Suárez decidiría perdonarlo. “No entendíamos nada. Lo perdonó y se fundieron en un abrazo. Se fueron juntos. Nos hicieron llorar a todos”, relató uno de los funcionarios presentes.

El gesto de Alberto hizo que el juez desistiera de acusarlo del robo, pero deberá pagar una “multa simbólica” de 1.500 pesos. “Voy a hablar con el juez porque quiero donar esa plata para la hijita que tiene”, cerró.