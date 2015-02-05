CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Julio 2017

A LAS 21.30 FANNY, LA FAN

Hoy 21:10 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 FANNY, LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

23.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ANIMALANDIA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINOS DE FE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.42 SCOOBY-DOO! MISTERIO EN LA

LUCHA LIBRE

09.21 ANIMALES AL ATAQUE

11.11 LOS PICAPIEDRA

12.59 ¿SOLO AMIGOS?

15.02 SHANGHAI KID

17.12 EL QUINTO ELEMENTO

19.35 PARKER

22.00 VAN HELSING. EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 LA PANTERA ROSA

09.14 ST. ELMO’S FIRE

11.15 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

13.30 JIMI HENDRIX

15.23 LA HORA 25

17.47 ARMA MORTAL 4

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 SOLDADO UNIVERSAL

22.52 JESSE STONE. DESTINO PARAÍSO

TNT

07.04 EL PLAN B

09.09 MARCIANOS AL ATAQUE

11.03 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

14.00 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - LA

COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO

16.38 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

18.33 KING KONG

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

23.00 EL EJECUTOR

00.39 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

STUDIO UNIVERSAL

09.00 ASESINATO EN EL PISO 13

10.45 MÁTALO POR MÍ

12.45 TRABAJO MORTAL

14.20 ASESINATO EN EL PISO 13

16.10 BLACKWOOD

18.05 EL TÍTERE

20.00 CLOVERFIELD. MONSTRUO

21.40 CUARENTENA

23.35 CLOVERFIELD. MONSTRUO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

LIBERTADES

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

CEBRAS

11.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO

12.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL

13.00 GRIMM, TRES MONEDAS A LA

FUENTE

14.00 DRILLBIT TAYLOR.

GUARDAESPALDAS ESCOLAR

16.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL

17.00 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA

18.00 GRIMM, LA SERPIENTE EMPLUMADA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

REEMPLAZO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

BLANCO

21.00 CHICAGO JUSTICE, MAGNATE

22.00 SHADES OF BLUE, LA CALIDAD DE

LA MISERICORDIA

23.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 6, A LAS 22.30, MARÍA

LUNA LLARULL, CON FRANCO ALCARAZ

(GUITARRA), JUAMPI PALACIOS

(GUITARRA BASE) Y MATÍAS

FLORES (BAJO), EN UN TRIBUTO A

MARCELA MORELO.

+ EL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y

SALO CASTILLO.

CENTRO CULTURAL

RICARDO ROJAS

(PRINGLES Y LIBERTAD)

+JUEVES 6, 13 Y 20, A LAS 20, SE

PRESENTARÁ EL DÚO OBLIVION,

CON AMIGOS.

IL BOULEVARD

(AVDA. ALEM ESQ. ALVEAR)

+VIERNES 7, A LAS 23, DÚO OBLIVION.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+VIERNES 7, A LAS 20 SE PRESENTARÁ

LA OBRA DE PEDRO LEDESMA TITULADA

“LA SALAMANCA”, A CARGO

DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO

DE ANTROPOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA

DE LA UNSE LUIS GARAY.

+VIERNES, PEÑA CON OSCAR VÁSQUEZ.

INVITADOS ESPECIALES.

+SÁBADO 8, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN:

FREDY PAEZ “EL ACORDEÓN”, REFLEJOS

DEL SALITRAL, ROMANZA.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS

UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA,

EL “CUERVO” PAJÓN, PABLO CARABAJAL

SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI

Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO,

RODRI SALVATIERRA, FACU

ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY

HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO

Y RELEJOS DEL SALITRAL.

CIERRA KALAMA TROPICAL.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

06/07-12-07 -14:00 (cast) 16:00

(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDER-MAN DE REGRESO

A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

06/07 -22:10 (Subt)

SPIDER-MAN DE REGRESO

A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

06/07 - 12/07 13:45 (cast) 16:30

(Cast) 19:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

años) 06/07 -22:20 (Subt)

SPIDER-MAN DE REGRESO

A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

06/07 - 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast)

20:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

06/07 -22:40 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D):

COMEDIA (ATP)

06/07 - 12/07 13:50 (cast) 16:00

(Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES

(2D):

TERROR (+ 13 años)

06/07 -22:45 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

06/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast)

19:00 (Cast) 21:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO 3

ATP CASTELLANO 2D

15:50 (DOMINGO) 17:50 - 20:40 -

22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS

DÍAS)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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