CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Julio 2017
A LAS 21.30 FANNY, LA FAN
Por El Liberal
Hoy 21:10 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 FANNY, LA FAN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
23.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ANIMALANDIA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PEREGRINOS DE FE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.42 SCOOBY-DOO! MISTERIO EN LA
LUCHA LIBRE
09.21 ANIMALES AL ATAQUE
11.11 LOS PICAPIEDRA
12.59 ¿SOLO AMIGOS?
15.02 SHANGHAI KID
17.12 EL QUINTO ELEMENTO
19.35 PARKER
22.00 VAN HELSING. EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 LA PANTERA ROSA
09.14 ST. ELMO’S FIRE
11.15 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
13.30 JIMI HENDRIX
15.23 LA HORA 25
17.47 ARMA MORTAL 4
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 SOLDADO UNIVERSAL
22.52 JESSE STONE. DESTINO PARAÍSO
TNT
07.04 EL PLAN B
09.09 MARCIANOS AL ATAQUE
11.03 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
14.00 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - LA
COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO
16.38 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
18.33 KING KONG
22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
23.00 EL EJECUTOR
00.39 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ASESINATO EN EL PISO 13
10.45 MÁTALO POR MÍ
12.45 TRABAJO MORTAL
14.20 ASESINATO EN EL PISO 13
16.10 BLACKWOOD
18.05 EL TÍTERE
20.00 CLOVERFIELD. MONSTRUO
21.40 CUARENTENA
23.35 CLOVERFIELD. MONSTRUO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
LIBERTADES
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
CEBRAS
11.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO
12.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL
13.00 GRIMM, TRES MONEDAS A LA
FUENTE
14.00 DRILLBIT TAYLOR.
GUARDAESPALDAS ESCOLAR
16.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL
17.00 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA
18.00 GRIMM, LA SERPIENTE EMPLUMADA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
REEMPLAZO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
BLANCO
21.00 CHICAGO JUSTICE, MAGNATE
22.00 SHADES OF BLUE, LA CALIDAD DE
LA MISERICORDIA
23.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 6, A LAS 22.30, MARÍA
LUNA LLARULL, CON FRANCO ALCARAZ
(GUITARRA), JUAMPI PALACIOS
(GUITARRA BASE) Y MATÍAS
FLORES (BAJO), EN UN TRIBUTO A
MARCELA MORELO.
+ EL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y
SALO CASTILLO.
CENTRO CULTURAL
RICARDO ROJAS
(PRINGLES Y LIBERTAD)
+JUEVES 6, 13 Y 20, A LAS 20, SE
PRESENTARÁ EL DÚO OBLIVION,
CON AMIGOS.
IL BOULEVARD
(AVDA. ALEM ESQ. ALVEAR)
+VIERNES 7, A LAS 23, DÚO OBLIVION.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+VIERNES 7, A LAS 20 SE PRESENTARÁ
LA OBRA DE PEDRO LEDESMA TITULADA
“LA SALAMANCA”, A CARGO
DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO
DE ANTROPOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA
DE LA UNSE LUIS GARAY.
+VIERNES, PEÑA CON OSCAR VÁSQUEZ.
INVITADOS ESPECIALES.
+SÁBADO 8, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN:
FREDY PAEZ “EL ACORDEÓN”, REFLEJOS
DEL SALITRAL, ROMANZA.
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS
UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA,
EL “CUERVO” PAJÓN, PABLO CARABAJAL
SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI
Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO,
RODRI SALVATIERRA, FACU
ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY
HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO
Y RELEJOS DEL SALITRAL.
CIERRA KALAMA TROPICAL.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/07-12-07 -14:00 (cast) 16:00
(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDER-MAN DE REGRESO
A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
06/07 -22:10 (Subt)
SPIDER-MAN DE REGRESO
A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
06/07 - 12/07 13:45 (cast) 16:30
(Cast) 19:30 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
años) 06/07 -22:20 (Subt)
SPIDER-MAN DE REGRESO
A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
06/07 - 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast)
20:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
06/07 -22:40 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D):
COMEDIA (ATP)
06/07 - 12/07 13:50 (cast) 16:00
(Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES
(2D):
TERROR (+ 13 años)
06/07 -22:45 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast)
19:00 (Cast) 21:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO 3
ATP CASTELLANO 2D
15:50 (DOMINGO) 17:50 - 20:40 -
22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS
DÍAS)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
SPIDERMAN: DE REGRESO
A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)