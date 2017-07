FÚNEBRES | 6 de Julio de 2017

06/07/2017 -

Fallecimientos

6/7/17

- Domingo Honorio Gutiérrez (Laprida)

- Ronald Gustavo Romano Paz (Los Núñez)

- Werfil Adalberto Bonardi

- Graciela Storniolo

- María Gracia Santina Lucente de Perego

- Juana Dalinda Gómez de Chara

- Emma Tesseira (La Banda)

- Magdalena Elena Guzmán (La Banda)

- Andrés Roberto Romero Díaz

Sepelios Participaciones

AMBROGGIO, NORMA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. "Cholis, siempre estarás en nuestros corazones". Sus nietos : Ana, Ignacio, Lucia Kerz ; bisnietos : Joaquin y Agustin Rocha, su nuera Maria E. Tevez, nietos polticos Martin, Nacho, Mica y demas fliares. Participan su fallecimiento. Sus restos son velados en sala 3 de Abraham Gubaira y seran inhumados hoy a las 9 : 30 hs. en el Parque de la Paz. Se ruega una oracion en su memoria.

AMBROGGIO, NORMA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Analia Mercedes Dorado y flia. Participan su fallecimiento y acompañan en el dolo a su nieta Lucia. Amiga querida estoy a tu lado y deseo que tu abuela descanse en los brazos del Señor.

AMBROGGIO, NORMA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. "Dios te reciba en sus brazos amada abuela adoptiva de los amigos de tu nieta Ana". Ani Japaze participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su esposa Ana Maria, hijos Alejandra, Juan, Emilia, Susana, Zulma, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. "Tus alas ya estaban listas para volar". Su esposa Ana María Buenvecino participa con profundo dolor su partida. Ruega una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su esposa Ana Maria Buenvecino, sus hijos Alejandro, Juan, Emilia, Susana, h. políticos Martin, nietos Angelina , Mateo, Simon, Alfonsina, Catalina, Isabella y demás familiares. Sus restos seran inhumados 9 hs. en el cementerio de La Piedad. Cobertura Iosep. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata162. Tel. 4219787.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su hijo Juan Werfil, su hija politica Elizabeth, su nieta Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su hija Alejandra, su hijo politico Martin, sus nietos Angelina, Mateo y Simón, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su hija Zulma, su mamá Ana, su hijo politico Ricardo, sus nietos Matias e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. Su hijo Juan Bonardi, su nuera Elizabeth Arias, su nieta Isabella Bonardi Arias participan con profundo dolor su partida. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. Sus hijos Alejandra, Juan, Emilia y Susana; su yerno Martín, su nuera Elizabeth, sus nietos Angelina, Mateo, Simón, Isabela, Alfonsina y Catalina participan con profundo dolor su partida. Ruegan una oración en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su padre Pilin, sus hermanos Walter, Ruben, Juan Carlos, esposas e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su hermano Rubén, su cuñada Cristina, sus sobrinos Cristian y Reina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su primo Osvaldo y sobrinas Daiana y Jaqueline, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus primos Luis, Carlos, Atilio Bonardi, esposas, tia Leo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus primos Andrónico, Luis, Rosi Suarez, Negui Ledesma y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus primas Mirta y Ana Bonardi, sus sobrinos y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. La Honorable Comisión Directiva de Old Lions Rugby Club, personal, entrenadores, manager y la familia de Hockey participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Alejandra y familia en tan difícil momento.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. Stella Valdez y su esposo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. Los amigos de su hija Emilia: Nora, Turco, Mercedes, Gustavo, Marcelo, Agustina, Luciana, Pablo, Pancho, Daniela, Tamara, Miguel, Pepe, Lorena, Soledad y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su consuegra Gladys y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus prima Marta, sus hijos Bruno, Eugenio, Yanina, Caro y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Berta O. de Padilla y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo. Acompañamos a su flia. en tan dificil momento.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. Nelly de Basbús y sus hijos Luis, Nelly, Eugenia, Marcelo, María Beatriz, Carlos Seidel, Josefa de Basbús y María José participan el fallecimiento del padre de su colaboradora Susana y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. Virginia Ávila, Virginia Gómez Mena, Pamela Rigourd; Anabel Palma y sus respectivas familias participan el fallecimiento del padre de su querida amiga Emilia y acompañan en el dolor a toda la familia. Ruegan en su memoria.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 5/7/17|. Pamela y Mirta Rigourd participa el fallecimiento del padre de su querida amiga Emilia y la acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria y una pronta resignación a su familia.

CASTILLO, DIÓGENES ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su sobrina Gabriela Velez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para El la luz que no tiene fin.

CASTILLO, DIÓGENES ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su cuñado Enrique Velez, su esposa Argentina Sandez, sus sobrinos Alejandro y Gabriela, part5icipan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 4/7/17|. Sus primos Lidia Martínez, Carlos Martínez, Yolanda Martínez, Paco Barrientos y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 4/7/17|. Su primo Carlos W. Martínez, sus hijas Rosa Elizabeth, Analía del Calle y Sandra Mabel; hijos políticos, nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento y hacen llegar a su familia su cariño en estos momentos de gran dolor, y una pronta resignación cristiana, rogando una oración en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 4/7/17|. Pocholo Albarenga y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 4/7/17|. Sus amigos María Toti Montes y José Alessandrini despiden al querido amigo y Dr. Y en ambos casos nos brindaste tu amistad y profesionalidad incondicionalmente. Abrazamos a su familia, a su esposa Victoria y sus hijos en tan aciago momento. Rogamos una oración en su memoria. Descansa en paz.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 4/7/17|. Mito y Negro Gramajo; Pichi Catella, Ramón y Alberto Paz; Tanque Rojas, Gringo Bravo de Zamora, Chueco Figueroa, Ricardo Touriño, Mono Agüero, Roberto Luna, Changui Corvalán, Pitín Acuña, Juan de Dios Navarrete, Tucho y Raúl Von Zeilau, César Guzmán, Miguel Simón, Lito Sánchez y Enrique Lencina participan con tristeza el fallecimiento del querido amigo Gustavo, y acompañan con mucho cariño a su familia.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 4/7/17|. La Honorable Comision Directiva de la Asociacion Atlética Quimsa, socios, plantel profesionales de Liga Nacional, D. Tecnicos, distintas disciplinas deportivas de la Institucion, participan con profundo dolor el fallecimiento de una gloria del Basquetbol Argentino, pero por sobre todas las cosas: Santiagueño, hijo de uno de los Clubes de la Fusion, su amado Santiago B.B.C. etermamente viviras en nuestros corazones. Rogamos una oración en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 4/7/17|. El señor senador Gerardo A. Montenegro y flia, participa con profundo dolor la partida de una gloria del Basquétbol Santiagueño. Rogamos una oración en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 4/7/17|. Mario Bernabé Diósquez, Raúl Omar Trejo, Julio Fernando Vizgarra, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro entrañable amigo. Que el Señor te reciba en tus brazos y te colme de bendiciones. Rogamos por su descanso eterno y cristiana resignacion para su familia.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 4/7/17|. Luis A. Robato y familia, Eduardo Robato, Germán Robato y Graciela Muhn participan el fallecimiento de su entrañable amigo. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Querido Gustavo : Que dolor inmenso, que pena inconsolable, que flechazo clavado en el centro del corazon me produce tu inesperada partida. Murio el " Señor Basquet "., el jugador exquisito, funcional, elegante, el de los goles de cachetada y el de las tapadas quirúrgicas, el ídolo entre los idolos de la epoca gloriosa del basquet santiagueño, en fin mi idolo, extraordiario compañero y mejor persona, un verdadero caballero del deporte. Muchas gracias por todo lo que nos diste como jugador, como profesional medico y como persona. Descansa en paz querido amigo que la tienes bien ganada por todo lo que nos brindaste en tu paso por este mundo. Horacio Goytia y flia. participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Biki e hijos y demás familiares rogando oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Los ex - compañeros del Seleccionado Santiagueño de Basquet Campeones Argentinos del año 1.968: Jose Flores, Horacio Goytia, Roberto Carrera y Ramon Jorge y el ayudante técnico Jose Domingo Barrientos particpan con profundo dolor el fallecimiento de este extraordinario jugador, compañero y persona. Nunca te olvidaremos querido Gustavo. Hasta siempre " Campeón " que Dios te reciba en su gloria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El Grupo "Gualo" amigos de Santiago y Córdoba participan el fallecimiento del querido Gustavo y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17||. Sus amigos de la infancia Arturo Ernesto Luna, José Felix Luna y Roberto Luna participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Mario Ramón Castillo Solá, Moóica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 4/7/17|.Dr. Hugo Villalba y su madre Sra. Norma Bracamonte participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La Fundacion C. y A.C. y el partido politico C.y A.C.en la persona de su Presidente Cdor. Atilio Chara y los integrantes de su Comision de Deportes Sres. Jose Flores, Roberto Careras, Eduardo Alagastino participan el fallecimiento de una gloria del basquet santiagueño y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus primos Dres. Elvira, Ricardo, Jose, Chelo Chazarreta y Lic. Luisa Chazarreta y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Vicky e hijos. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su hermana Delia Argañaraz de Coronel, sus hijos Elvira, Chicho, Nene, Mery y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su hermana Ángela Argañaraz de Ríos, sus hijos Ernesto, Magalía, Lidia, José, María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, JULIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus amigos de siempre. Blanca J. de Abdala e hijos Silvia y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, JULIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. La Comision Directiva de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socio José Roberto Coronel. Se ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. "Que el Señor Jesús te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Tu amiga de tantas horas compartidas Nilda Coria y flia., participa con dolor tu partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sofia Luna de Cornejo y su hijo Fabian. Participan con profundo olor la partida de su apreciado amigo pidiendo a Dios resignación para su hijo Marito y flia.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hijo José Chara, sus nietas Agustina, Natalia, Camila, Lucila, Guadalupe y Morena participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "No lloreis, voy al cielo, donde os espero mediante la bondad de Dios". Su hijo, el Dr. José Elías Chara y sus nietas Guadalupe y Morena Abril participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hermano Gonon, su esposa Maria, sobrinos Titi, Gabriel, Facundo, Alvaro, Camila, Megan y Guada participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hermana política Irma Manzur de Gomez, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su sobrino Pelu Gómez, su esposa Nilda y sus hijos Marcelo, Matias, Gonzalo y Sole participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su sobrino Marcelo Gomez, su esposa Lorena e hijos Milena, Antonella y Eva particpan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su sobrino Jorge Gomez, sus hijos Lucas, Marcos, Milagros y Jorgelina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su sobrina Nery Gómez, su hija Marcela y su nieto Teo. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El administrador de O.S.P.S.A, Sr. Darío Suárez y personal administrativo participa el fallecimiento de la mamá del auditor médico, Dr. José Chara. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Darío Suárez y familia participa el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. José Chara. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Señor me has mirado a los ojos, sonriendo haz dicho mi nombre y yo acudi presurosa y feliz a tus brazos, sabiendo que alli encontraba la paz eterna. Sus vecinas y amigas. Pich, Pelu, Jorge, Myriam y Fredy Santillan con sus respectivas familias, participan la partida de Doña Juanita, vecina y amiga apreciada de buenos principios y de moral intachable, la recordaremos siempre con mucho cariño y respeto.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dra. Maria Alejandra Tarchini y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del compañero y amigo Jose Chara.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ana Mitre Rueda y sus hijas Analia, Marcia y Violeta con sus respectivas flias. Participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ramón Navarrete y señora Solana Mitre, sus hijos Eduardo y flia. Ramon Alberto y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El Dr. Marcelo Mansilla y flia. acompañan en el dolor y expresan sus condolencias ante la irreparable pérdida de la madre del Dr. José Chara.

JUGO DE MICHIA, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, el Jardín Nicolás Avellaneda Nº 8 eleva una oración al Sr. por el eterno descanso de su alma.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus hijos Liliana y Daniel Perego y su nieta Verónica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Héctor, Viviana, Fernanda y Eugenia Sosa participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Daniel. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Argentina, Miguel, Gustavo, Sabrina, Melisa, Rodrigo y Franco Deroy participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Daniel. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Ricardo, Analía, Tania, Gianina, Antonella y José Ignacio participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Daniel. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Ayelen Sattler y familia participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Daniel. Ruega oraciones por su eterno descanso.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Noemí Chara y Raúl Maidana participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Daniel. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Daniela, Gustavo, Emanuel, Leandro y Darío participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Daniel. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Amigos de su hijo Daniel. Bettina y Carlos Caro y sus hijos Carlos, Cecilia, Virginia, Anita y Lucia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Señor recibela en tu Reino de Paz y Amor. Teresita Gerez Zanoni, junto a sus hijos Claudia Muratore y Angel Ernesto Muratore y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Mirtha Paz Lines y ruegan al Señor consuelo y resignacion para su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su esposa Raquel, sus hijos Javier y Patricia Peralta y su tio Capa participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Roger, Rodolfo, Nilda y Graciela Lescano con sus respectivas familias participan del fallewecimiento del hermano de su cuñada Delfina Peralta. Se ruega una oracion en su memoria.

ROMERO DÍAZ, ANDRÉS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus hijos, hijos pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus hijos Juan José y María Selva Gallego, Miguel Ángel y Alejandra Andrea Sinardo, Guillermo Enrique y Mónica Lipreri, sus nietos María, Graciela, Carolina, Juansi, Guadalupe, Francisco, Maxi, Sarita, Anita, Mauro, Gastón, Flori, Marcos y bisnietos; Salvador, Francesca. Sus restos serán inhumados en la Piedad a las 11. Ceremonial, Exequiias y Tanatopraxia realiz. Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Querida "Gringa", fuiste un ejemplo de bondad toda tu vida y tu recuerdo perdurará por siempre en toda tu querida familia. Su hermana política Rosa, sobrinos Pepe, Muñeca, Pity, Liliana; sobrinos nietos Pablo, Ely, Mariana, Guido, Romina, Walter, Eliana y Vitorio; y sobrinos bisnietos Selene, Dayra, Máximo, Francisco, Lorenzo y Pedrito. Ruegan oraciones en su memoria y por el descanso eterno de su alma.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su hermano político Carmelo Pappalardo, sus sobrinos Mary, José, Carmen y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. El personal directivo, administrativo y de Planta participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Graciela Storniolo de Valle, abuela de nuestra compañera de trabajo, contadora Carolina Valle, a quién acompañamos en este doloroso momento. Rogamos al Altísimo descanso eterno para su alma, y resignación a su familia.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. El contador Guillermo Raed y familia participan y acompañan a su colaboradora, contadora Carolina Valle en este difícil y doloroso momento, pidiendo al Altísimo por el descanso eterno de su abuelita.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Dr. Walter Daniel Micol, su esposa María Inés Alvarado y su hijo Nehemias Micol participan el fallecimiento de la Sra. madre de su compañero Guillermo Vallé.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Empleados de planta permanente y contratados de la Secretaría Electoral Nacional, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del compañero Guilly, rogando una oración en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Marta Rivas Jordán, sus hijos Santiago, Lourdes, Alejandra y Facundo Mulki participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Guillermo y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Segundo Peralta y Magui Reyes participan con dolor el fallecimiento de la madre del compañero y amigo Guilly. Se ruega una oración en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Shigo Galván participa con dolor y fe cristiana el fallecimiento de la Sra. madre de su compañero y amigo Guillermo. Ruega oraciones en su memoria y pronta resignación a su familia.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus familiares: Carlos Sonzogni, Dra. Maria Sara Sonzogni, Daniel y Lucas Alderete Sonzogni participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Gringa. Elevan oraciones en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Las autoridades de la Casa D ´Italia Sgo. del Estero participan el fallecimiento de su socia fundadora. Ruegan oraciones en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Juan C. Storniolo y familia participan con dolor el fallecimiento de su tia. Ruegan oraciones en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Querida madrina que descanses en el mejor lugar y que el Señor te cubra con su manto. Te desea tu ahijado Alvaro Taboada y flia.

Invitación a Misa

BASUALDO, M ARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes prados me hace descansar y donde brota agua fresca me conduce. Mamita querida hoy hace un mes que nos dejaste para reecontrarte con tus seres queridos y nuestro Padre Celestial. Aun estamos desconcertados por tu partida tan repentina, solo esperamos que este bien madrecita linda. Ayúdanos a encontrar el consuelo de no tenerte fisicamente a nuestro lado, porque en nuestro corazon y recuerdos vivirás eternamente. Tus hijos Lucio, Luis, Miguel y Fernanda y respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la pquia. Virgen del Valle Bº Huaico Hondo.

CORVALÁN, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/16|. Lucho ya pasó un año que te fuiste de este mundo. Vives por siempre en nuestros corazones. Sus hermanas Graciela, Susana, Elba y sus respectivas familias, invitan hoy a las 21 hs. a la santa misa que se oficiará en la Iglesia Santo Domingo. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/16|. Tio a un año de tu partida cada dia se nota mas tu ausencia, solo nos queda el consuelo que sigues velando por nosotros. Sus sobrinos Mario, Hector, Gaby, Fernando e Ivana y tus adorados sobrinos nietos Sofia, Fernandito y Matilda Juarez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la Iglesia Santo Domingo. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, JULIO (Turco) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. ¡Viejo! ¡Mi querido Viejo! Disfrutá y gozá de los placeres que el Señor te tiene preparado en el Reino Celestial, porque vos te los mereces. ¡Siempre tuyos! ¡Te amamos!. Tu esposa Yacke, tus hijos Damián, Claudia, Rosita y Federico, hijos politicos Noelia, Jorge y Luis, sus nietos Oriana, Julito, Martina y Morena, su amiga incondicional Adriana, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia de Sumampa, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/61|. Su hijo César y flia. invitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs., con motivo de haber cumplido 56 años de su desaparición física.

RUIZ DE MAZZA, SILVIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, celebramos e invirtamos a la misa en la iglesia de Lourdes a las 19 hs., pidiendo por tu descanso eterno en el Reino Celestial. Su hermana Mery, esposo Tito, tus hijos y nietas.

SUÁREZ DE GONZÁLEZ, SEGUNDA (Mary) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/05|. No hay palabras para decir cuánto te extrañamos. Sabemos que eres un ángel y nos cuidas desde el cielo. Tu hijo César, hija política Norma J.; tus nietos Daniel, Adriana y Gabriela; tus bisnietos Brisa, Benjamín, Lautaro, Bautista y Benicio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplir 12 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DORADO DE MARTÍNEZ, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. "Es muy duro Señor ". Nuestras lágrimas son lágrimas de amor, quiero darte gracias por todo lo que hemos compartido, quiero pedir perdon por nuestras limitaciones e imperfecciones. Consuélanos Señor por los buenos recuerdos que nos dejas. Elva hermana querida, fuimos unidas te llevaré en mi corazon siempre rogando al Señor nos de fortaleza a todos los que te queriamos principalmente a tus queridos hijos, nietos y bisnietos que nunca te olvidaran. Se que estaras en el Reino del Señor porque fuiste una persona buena, descansaras en las verdes praderas. Su prima Ines, Reina, Hugo y tus sobrinos Viviana y Mariano.

GUZMÁN, MAGDALENA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus hijos José, Eduardo, Gustavo, Ramón, Julio, Mary, Negra, Mabel, Martha, Norma, h. pol., nietos, bisnietos, part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 16, casa de duelo Castelli 1175, Villa Rosita. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TESSEIRA, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus hijos Silvia, Susy, h. pol., Roberto, Nietos Kike, Lissy, Claudia, Valeria, Natalia, Paco, bis. Y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 11, casa de duelo Belgrano 532 sv. SERV. La Fraternidad - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su prima Teresa Gerez de Zanoni junto a sus hijos Claudia Muratore y Angel Ernesto Muratore y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida, recordando su generosa trayectoria, siempre dispuesta a dar una mano a quien lo necesita, que Dios la acoja en su Reino y llegue para sus hijos y flias. cristiana resignacion. Elevamos oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su prima Marta Gerez Zanoni junto a sus hijos Milagros Barcia y José Escobar, Agustín Barcia y Yésica López y María Constanza Barcia y Martín Fourcanz participan con profundo dolor su partida y ruegan al Señor consuelo y resignacion para su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus primos hermanos : Luis Zanoni (a) y flia. Ernesto Zanoni y flia. Maria del Carmen Zanoni de Marciotte (a) y flia. Maria Cristina Zanoni de Brandan y flia. Participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en estos momentos.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus primos Héctor y Carlos Díaz Zanoni participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Departamento Credito de la Caja Social de Santiago del Estero, acompañan en su dolor al Sr. Sub Administrador A.C. Gerencia de Finanzas Dr. Ricardo Matias Abdala.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Graciela Aguilar participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. gobernadora y su flia. en este difícil momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompaña con dolor a su familia y ruega oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Acompañan en este difícil momento. Los directivos y personal de la empresa Express.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Acompañan en este difícil momento. Roberto Baraldo y Alfredo Argiz.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Querida Gladys: Los lindos momentos que vivimos juntas son ahora el único consuelo, tuvimos una amistad maravillosa y en mi corazón habrá siempre un lugar especial donde guardaré tu hermoso recuerdo. Ruego a Dios descanses paz! Nené de Daud, sus hijos Silvia y Ernesto participan con profundo dolor su deceso y acompañan a sus hijos, hermana Yani y demás familiares, elevando oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. María Cristina Paz de De Marco y flia. y Noemí Paz, acompañan a sus hijos y demás familiares en tan profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba, sus hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Diputada Mirta Collado de Lescano y sus hijos participan el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y acompañan a toda la familia en este difícil momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Los integrantes de la Dirección General de Diabetes - PRODIASE del Ministerio de Salud de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del director de dicha dirección, Dr. Omar Marcelo Abdala, elevan oraciones por su descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Teresa María Nazar acompaña a sus hijos y nietos en esta dolorosa pérdida y eleva oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Marcelo Bernasconi, Dra. Jorgelina Angeleri Boix, Dra. Daniela Campos y Juan C. Gómez participan el fallecimiento de la abuela de su amiga Claudia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido esa luz permanece. Que el Señor te recoja y brille para ti la luz que no tiene fin. Susana Pereyra y Teresita Baumman participan el fallecimiento de la querida y apreciable Dña. Gladys y acompañamos a sus hijos, hijos pol. y nietos en éste difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Directores y personal del Tren Al Desarrollo (TAD) participan y acompañan en este momento tan doloroso a nuestra querida gobernadora Claudia de Zamora.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Militancia Radical (Sec. Interno de la UCR) participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de nuestra gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Que brille para ella la luz eterna.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Mario Yocca, María Elsa Lascano, Valentina, Luisina, Milagros y Santiago Yocca Lascano, participan con dolor su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Reinaldo Descalzi, su esposa María Mercedes Castro, sus hijos Edgardo, Liliana, Analí y Alejandro; hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida tía Gladys.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Comisión Directiva de la Biblioteca Popular "San Martín" acompaña a la vicepresidente Sra. Silvia Abdala y a la Sra. gobernadora, Dra. Claudia Ledesma Abdala, en estos momentos de dolor. Elevando oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Ángel Santos y flia., Norma de Blanco y flia, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor y acompañan a sus queridos hijos, nietos y bisnietos en este momento de dolor. Ruegan por su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sociedad de Oftalmología, participan con dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Ramiro Abdala en este difícil momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ing. Marcelo Tarchini y familia, acompañan a la gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora y familia en este dificil momento, ante la pérdida de su abuela. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Francisco Pérez Nazar y Dr Cristian Cocheri participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. CPN. Raúl O. Ayuch y su esposa CPN. Narda Castillo participan el fallecimiento de la abuela de la señora gobernadora de la provincia de Sgo. del Estero, Dra. Claudia de Zamora.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La Sociedad Argentina de Escritores filiar Santiago del Estero (S.A.D.E.) SUMM Colectivo de Arte, Agrupación "EL Aljibe" participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ing. José Félix Alfano y señora Marcia Laura Valladares participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Santiago C. Lezana, Alejandra Barbieri y sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Facundo Lezana y Lorena Pérez Elias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Marcos Sobre y Belén Silva participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Médicos, administrativos y enfermeros del Servicio de Cardiología del Sanatorio Alvear, participan su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Directivos de San Pao S. R. L. participan su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Ñatita Castaño de Barrón y sus hijos Silvita y Oscarín, mandamos un cariñoso abrazo a los hijos de Gladys, a su hermana Yani y guardamos de ella el recuerdo de una hermosa amistad. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Los vecinos de calle Formosa de su hijo Dr. Martin Abdala; Barón Rios y flia, Oscar Ninich y flia, Carlos Amanquez y flia, Dr.Carlos Yunes y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su señora madre y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Alfredo Ramón Montoto, Rosa Piazza, Ramiro Montoto Piazza participan de su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos. Que descanse en paz.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Lucia Josefina Kobylañski de Peralta despide a la querida Gladys, quien con Pololo fueran amorosa pareja del Turismo F.A.S. de la primera hora. Descansa en paz. En oración por Ti y por tu familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Señor recíbela a nuestra hermana Gladys en tus brazos. Tus ex-vecinos Vilma N. Gerez, sus hijos Carlos A., José R., Eduardo A. Sanchez Gerez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Señor, recíbela en tus Reino de paz y amor". Dra. Mariela Osorio Meneghini y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita materna de la Sra. gobernadora, Dra. Claudia de Zamora. Ruega una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Gustavo Sarquiz y flia, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Las Autoridades del Ente Regulador Aguas y Cloacas, CPN. Juan Domingo Roitman, Dr.Eugenio Zurita, Ing. Jaime Berdaguer, Gerentes y empleados del mismo, participan con dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Señor ya está ante ti recibela en tus brazos y dale la paz eterno". Ing. Mario Scrimini y su hijo José, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Beto Tiberti, Liliana Olmedo, sus hijos Mariana, Martín y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Gladys, acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La comunidad San Luis Gonzaga, perteneciente a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de La Banda, participa con dolor le fallecimiento de la madre de la Sra. Silvia Abdala de Ledesma. "Concédele el descanso eterno y brille para ella la Paz que no tiene fin".

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Nélida Mercedes Marucci y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus vecinos: Flia. Sosa, Flia Barrera, Flia Chicotte, Estela de Gerez y Flia, Flia Trucco, participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sr. Guillermo Bonnano y demás personal participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Movimiento 6 de enero del Frente Cívico referente Noemí Diaz y demas integrantes, participan con dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Jorge Vittar, su señora Georgina y sus hijas Justina e Ines participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Miguel Angel Ferreyra, Teresita Montoto, sus hijos Maria Lourdes, Estefania, Leandro, Macarena y Guillermina, su hijo politico Rodrigo Nebro y sus nietas Paz y Amparo Ferreyra Nebro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos politicos, nietos y demas familiares en este momento de profundo dolor. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Elisa O. de Montoto, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietas, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo por la pazde su alma.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Alejandro Agustin Tain y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Cado y nietos Matias, Javier y Naiara en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Ricardo H. Brandán y su esposa Dra. Maria Cristina Zanoni de Brandán y flia. Participan su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Matías Balmaceda, Gabriela Carrizo junto a sus flias. Participan su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Blanca S. de Angeleri, Teresita Angeleri y flia, participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañana a su querida familia, en particular a su hermana Yanny en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda participan su fallecimiento

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Natividad Jorge de Farías, sus hijos María mercedes, María Magdalena, Griselda E. y Ana Carina Farías; Daniel O. Llugdar, Guillermo D: Molinari Alfonso M. Roger y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Alfonso M. Roger, Ana Carina Farías e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Oreste Pereyra, María Esther Jiménez de Pereyra, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de quien supo formar junto a su esposo, una honrosa familia. Luchadora incansable en favor de la fe católica, supo brindar durante largos años sus inquietudes. Rogamos resignación cristiana en sus familiares y oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Omar Jaimez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Marta Eberlé, sus hijos Luky, Mario y Marta y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la querida amiga Silvia, la acompañan en el dolor y a toda su familia. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Directivos y personal de POLISAN SRL. participan el fallecimiento de la Sra. madre y abuela de sus dilectos clientes Silvia Abdala de Ledesma y Dr. Oscar Ledesma Abdala.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Luis Nattero, su Sra. esposa Nilda Graciela Y. Jozami y familia participan su fallecimiento y acompañan en dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Morir es volver a la vida Celestial". Eva Suárez de Abuslaiman participa con gran pesar el fallecimiento de su ex compañera de la Esc. de Capacitación Nº 10 de La Banda, 4 de Julio de 1969. Querida Gladys, te proyectaste sobre el ser, en el mundo. Fuiste comprensiva y sembraste semillas por doquier y las dispersaste por el bien. Solo gratitud y sabiduría ha sido tu persona "Descansa en paz". Acompaña a sus hijos Silvia, Ricardo, Omar, Martín y sus respectivas familias. Se ruega oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes prados me hace descansar y donde brota agua fresca me conduce". Colegas Directores de la Escuela de Capacitación Nº 10, Patrona Figueroa de Ledesma: Eva Suarez de Abolaisman, Nelly Bravo de Escobar y Rubén Carrizo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la "Sra. Gladys", eleva una oración en su memoria y acompaña a familiares en el dolor.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Hoy elevaste tus alas para encontrarte con Dios en esa morada que elegiste más allá del Sol". La Comunidad Educativa de la Escuela de Capacitación Nº 10, a la "Sra Gladys" una de las damas fundadora de nuestra Institución, eleva una oración en su memoria y acompaña a toda su familia es esta irreparable pérdida.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dra. Rossana Argibay y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Gobernadora Claudia Ledesma de Zamora, a sus colegas amigos Dres. Martín y Omar Abdala; a sus sobrinas Dras. María Eugenia y Anabel Molinari. Rogando oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Celia G. Ruiz Vda. de Afur y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en el dolor ante tan irreparable pérdida. Se ruega una oración a su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Marta Griffero e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su apreciado amigo y médico Dr. Omar Abdala, acompañan en tan duro trance a toda la familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Flias. Vazquez, Melián, Certo, acompañan en el dolor de la familia Abdala por el fallecimiento de Gladys, esposa y madre de maravillosos médicos. Sus restos fueron inhumados en el Cemeterio Jardín del Sol. Rogamos oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus matriculados Dr. Ricardo Abdala y Dr. Omar Abdala. Madre politica del Dr. Oscar Ledesma Patiño. Abuela de los Dres. Oscar Ledesma Abdala y Ramiro Abdala y abuela politica de las Dras. Garnica Mara Araceli y Sosa Cano, Maria Sofia. Ruega oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega, Dr. Ricardo Abdala y Omar Abdala. Madre politica del Dr. Oscar Ledesma Patiño, Abuela de los Dres. Oscar Ledesma Abdala y Ramiro Abdala y abuela politica de las Dras. Garnica Mara Araceli y Sosa Cano, Maria Sofia. Ruega oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Cristian Azar y Angie Caro y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sebastián Azar y Gabriela Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Silvia Avalobich y familia participan con profudo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció 4/7/17|. Luis Alberto Guantay, Beatriz Guantay y María Grazzia Barrionuevo, Nelly Guantay de Pellene y Emilio Pellene, María Cecilia Pellene y María Soledad Pellene, despedimos con profundo pesar a nuestra distinguida vecina, señora querible y amable, siempre solidaria y preocupada por los demás, que supo formar una hermosa familia en compañía de su esposo el Dr Pololo, y ganarse el bien merecido respeto y afecto de todos los que vivimos a su alrededor. Acompañamos a nuestros amigos: sus hijos y nietos, en este triste momento de dolor, y esperamos para toda la familia pronta resignación.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció 4/7/17|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, José Pérez Neme, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Facundo PérezCarlettiparticipan con profundo dolor su fallecimiento y se ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció 4/7/17|. El Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero Ing. Luis Eugenio Lucena, Vicerrectores Cr. Luis Alberto Rezola y Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos y autoridades del Rectorado de la UCSE,participan con pesar el fallecimiento de la señora abuela de la Gobernadora de la Provincia Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora; y acompañan con oraciones a toda su familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de los Dres. Omar M. y Ricardo C. Abdala, madre politica del Dr. Oscar Ledesma Patiño y abuela del Dr. Oscar Ricardo Ledesma, socios de la Institucion. Ruega oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El presidente interventor del IOSEP. CPN Raul O. Ayuch, Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona, Asesores de Presidencia, Asesores Legales, Auditor Interno, participan el fallecimiento de la abuela de la señora Gobernadora de la Provincia de Sgo. del Estero Dra. Claudia de Zamora.

Invitación a Misa

GUZMÁN, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Tu ausencia se nos hace infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su esposa Nelli Martín, sus hijos María José, César Horacio y Marcela, sus nietos José Ignacio, Juan Ignacio, Emilse, Emiliano y Ariel, hijos politicos Carlos Atenor y Nerea Aguilar, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de La Banda.

GUZMÁN, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Hermano querido: te recordamos con mucho cariño y extrañamos tu ausencia, te llevamos en nuestro corazón: Bety, Ilda, Lita y Graciela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

GUZMÁN, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Nelli Martin y sus hijos María José y César Horacio, agradecen al Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de La Banda y al Sr. Pablo Mirolo, al personal Directivo y compañeros del Expreso Lo Bruno, al personal Directivo y docente de la Escuela E.B.A. Nº 12 de Adultos, familiares, amigos y vecinos, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Querido padre, 9 días sin vos, 9 días que dejaste la ausencia más grande en mi corazón y toda una vida que debo aprender a vivir sin vos. Es largo y solitario el camino, pero te llevo en mis recuerdos. porque sé que desde allá donde estes me guiarás y me acompañaras como lo hicioste siempre. Te fuiste muy temprano de mi lado, pero se que estás en un lugar mágico y ya no sufres. Te voy a extrañar y voy a rezar a mi Dios por tu descanso eterno. Seguiré adelante por la familia y por vos. No se que tiempo, pero sé que, algún día te alcanzaré..."Solo esperame"... Hasta pronto y hasta siempre. Tu hija María Luján Sariago.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDO DE AQUIM, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 3/7/17|. Tu querido hermano Abel Jorge Abdo, tu cuñada Aida Fajre y tu sobrina María Leonor Abdo lamentan profundamente tu partida y ruegan oraciones en su memoria

ABREGÚ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Sus hijos Cristian, Hernán, Silvina, Daniela y Rodrigo y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cementerio de Colonia El Simbolar - Dpto Robles.

GALVÁN, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su esposa Marta Corvalán, sus hijos Ariel, Walter, Mariana, Enrique, Elias, Sandra, Romina, Doriana, Rocio, Iris, Paola, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados 9 hs. en el cementerio de La Invernarda- Dpto Figueroa. Cobertura Iosep. Servicio Realizado POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUTIÉRREZ, DOMINGO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Sus hermanos Gringa, Chito. Sus sobrinos Cacho, Alejandra, Nico, Rosario. Sus amigos Marcelo y Muñeca y Nito Farias. Flia. Marroco-Jimenez y flia. Zavalía y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida. Servicio Realizdo por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROMANO PAZ, RONALD GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su esposa Gladis. Sus hijos Nacho, Santi, Cami, Naza. Su papá Coco. Sus hnos. Carlos, Poro, Moni, Ramo, Marcela. Sus sobrinos Facu, Tmoy, Alfred, Lucio, Fede, Cris, Agos, Valen, Fran, Dami, Gaby, Eliot y Benja y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Nuñez. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Liliana Hedy Parra, Mauricio, Martín, Agustín, Camila y Candela Pons, acompañan a familiares y amigos en este doloro momento. Ruegan oraciones en su memoria

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su hermano Jorge en estos momentos de dolor.

Invitación a Misa

----------------------------------------

CEPKO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/16|. Lilo, como te extrañamos. Sus hijos Raúl, Pepe y Víctor, sus hijas políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará el domingo 9 a las 18 hs. en la Capilla San Pedro de Beltrán, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

MORALES, HUMBERTO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/16|. Padre querido: Hoy a un año al cielo, tus hijos siempre te recuerdan con amor. Te pedimos seas la estrella que desde el cielo siga acompañándonos como lo hiciste en vida. Te extrañamos papi. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos Marcela, Cristina, Nerio, Paola, Nicolás, Vanesa y sus respectivas familias invitan a la misa que se realizará el día sábado 8/7/17 en Capilla San Cayetano a las 19,30 hs. Frías.