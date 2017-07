Fotos Infante: "Nuestro principal objetivo es trabajar por lo que hace falta en Santiago"

06/07/2017

E l c l i - ma de camp ana e l e c - toral de cara a las Paso del proximo 13 de agosto, comienza a hacerse notar con algunas principales propuestas de sus referentes titulares, con vistas a superar la prueba de las Paso para poder ser los candidatos ratificados por el voto de la gente para participar de las generales de octubre. En dialogo con EL LIBERAL, el precandidato a diputado nacional titular (en tercer lugar) por el Frente Civico por Santiago, Hugo Infante, preciso a EL LIBERAL que desde la lista 502 para diputados nacionales que encabeza la actual gobernadora Claudia de Zamora, ¡§el principal objetivo politico apuesta a seguir trabajando por Santiago del Estero, y en este caso, si la decision de los santiaguenos es respaldar este modelo de trabajo, quedense tranquilos que voy a hacerlo con la misma responsabilidad que lo hago como intendente de la ciudad capital¡¨. Agrego: ¡§Si la decision de la gente es que ocupemos una banca nacional, eso nos dara mas fuerza y responsabilidad para lograr aprobar leyes que sean importantes. Se hicieron muchas cosas, pero nuestro principal desafio es lo que falta por hacer¡¨. El intendente capitalino dijo que esta eleccion nacional ¡§representara un plebiscito a la gestion, por lo tanto, la gente sabra si esta de acuerdo con lo que estamos haciendo para darnos su voto de confianza. Nuestro compromiso es el de trabajar por Santiago¡¨. En torno al desafio en juego y el rol a desempenar en el Congreso, Infante resalto: ¡§Esta eleccion no cambia nada, en lo que respeta al trabajo politico que realizamos en la ciudad capital, porque una gestion para encerrarse en el despacho sin escuchar la voz del vecino, no sirve de nada y no puede gobernar. Mi gestión se caracterizó por hacer mesa de trabajo y conocer las inquietudes de los vecinos, estar en los barrios y dialogar cara a cara con ellos".