Carrió trató de “mentirosa” a la diputada Stolbizer quién le respondió. “No caigas bajo”

06/07/2017

La primera precandidata a diputada por Capital Federal de Vamos Juntos, Elisa Carrió, se cruzó con la candidata a senadora por 1País, Margarita Stolbizer, a quien acusó de "mentirosa" porque "impidió recuperar lo robado" en referencia a la ley de Responsabilidad Empresaria.

"No quieren recuperar lo robado. Todos ni Camaño, ni Massa, ni Stolbizer. Todos se rasgaron las vestiduras contra la corrupción y lo que impidieron hoy es recuperar lo robado", dijo Carrió.

Stolbizer respondió en su cuenta de Twitter: "Vos sabes que no soy mentirosa y que, como vos, lucho contra la corrupción. No caigas bajo", a lo que Carrió disparó: "En 2008 Stolbizer ordenó al GEN no firmar la denuncia contra Cristina Kirchner".