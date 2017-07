La ciudad de Quimilí celebró su 113º aniversario con importantes obras

Fotos MEJORA. Luego del cumpleaños, se entregaron las llaves de viviendas sociales a familias beneficiarias.

06/07/2017 -

La ciudad de Quimilí, perteneciente al departamento Moreno, celebró su 113º aniversario de existencia con un emotivo acto que convocó a gran parte de la comunidad.

La ceremonia formal fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el ministro de Producción, Luis Gelid; la ministra de Agua y Medio Ambiente, Norma Fuente; el subsecretario de Deportes y Recreación; Carlos Dapello y el intendente Municipal de Quimili, Omar Fantoni; acompañados de otros comisionados municipales, intendentes, legisladores provinciales entre otras autoridades e invitados especiales.

Beneficio

En el marco del aniversario, se inauguraron 17 viviendas sociales del programa implementado por la gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora; un tramo de alumbrado público para la ruta 89; se entregaron subsidios a 12 iglesias evangélicas y tres católicas. Además la gobernadora envió un camión y un tractor para la Municipalidad de Quimili, que fueron entregados durante el acto.

El intendente de Quimilí, Omar Fantoni, mencionó la gestión de los últimos años que generaron el crecimiento de la ciudad. "Con la construcción de tantas rutas, escuelas, y nuestra gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, ha puesto en práctica un plan de erradicación de rancho y yo más bien diría no es un programa de erradicación de ranchos es un plan de erradicación del mal de Chagas. Este programa tiene que ver con mejorarles la vida a los santiagueños. Es por eso que tenemos que seguir trabajando para que ese programa elimine los ranchos y elimine el mal de Chagas en toda la provincia", dijo.

Acompañamiento

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, hizo mención a que en la actualidad, "Quimilí es el centro geopolítico de una zona o región estratégica, de progreso y pujanza que ha encontrado la reconversión de su economía a través de la producción primaria de la producción ganadera, forestal, agrícola que genera riqueza y es uno de los lugares de la provincia que más aporta a la economía provincial y también es una ciudad que crece y se desarrolla con una visión estratégica que incluye posibilidad en lo cultural, lo deportivo, educativo, desde lo social", sostuvo.

Beneficiarios

En agradecimiento a las casas entregadas, Leandro Sayago contó: "Antes vivía en una casa rancho que era de mi abuela, ahí pasábamos por problemas ocasionados por los bichos como la vinchuca, aquí toda la gente del paraje nos hemos criado en casa rancho porque se nos hacía imposible tener una casita como esta. Es un sueño que siempre he anhelado y ahora ya tengo mi casa".

Así también, Marcela Concha, dijo: "En el rancho junto a mi padre padecía por problemas de lluvia donde me entraba agua. Me siento feliz porque mis hijos no tenían un techo propio y hoy lo tienen".

Mientras que Soledad Carabajal agradeció al Ejecutivo provincial por la posibilidad de acercar un techo digno. "Me dieron la bendición con esta casa para que siempre mis hijos estén protegidos, ahora vamos a poder disfrutarlo, es un sueño que se me ha cumplido", concluyó.