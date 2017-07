Optimización de los sistemas de control

06/07/2017 -

Patricia Bullrich resaltó el cambio en los sistemas de control que permitieron obtener resultados positivos en todo el país, como se hizo el martes en nuestra provincia.

"Esta política de trabajo la implementamos nosotros. Cuando llegamos había una situación poco seria en relación a cómo funcionaban los radares y la eficiencia de éstos; había radares que veían pasar TAI (vuelos ilegales), pero no había reglas de empeñamiento de qué tenían que hacer las Fuerzas Aéreas o cualquier fuerza si veían un avión, entonces lo único que hacían era mirar", aseguró la ministra de Seguridad.

"Nosotros, no solamente pusimos las reglas de empeñamiento para forzar aterrizajes y aviones de la fuerza aérea en Tartagal (Salta), sino que hicimos un mecanismo que no dura más de tres minutos en el que si no puede salir un avión de la Fuerza Aérea, ya sea porque la distancia es larga o porque la aeronave sospechosa rápidamente sale del radar, inmediatamente se hace un trabajo para avisarle a las fuerzas de tierra para analizar cuál es el destino hacia el que va esa nave y así alertar a las distintas fuerzas sobre cuál podría ser la zona donde ese avión puede aterrizar o bombardear la droga", explicó.

"Tenemos todo puesto en esto. Por primera vez en la Argentina, estamos trabajando muy fuerte", sostuvo y agregó: "Contando el decomiso de cocaína" en Santiago, "estamos arriba del 200 por ciento" del estupefaciente confiscado el año último, "que ya era un 38 por ciento más" de lo secuestrado en 2015.