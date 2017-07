La báscula, el primer desafío para los boxeadores pensando en la velada

06/07/2017 -

El boxeo profesional tendrá acción mañana en Coliseo de La Banda. En tanto que los boxeadores irán hoy en busca de su primer desafío: la balanza, cuando desde las 18 se realice el pesaje en el mismo escenario. La pelea principal será a 4 round en donde Hugo "Ñato" Roldán se las verá ante Fabián Calderón en los 66 kg; en semifondo, Sergio Rosales se topará con Cristian Reynoso (Tuc.) 57 kg. En el campo amateur, a 3 round, pelearán: José Lastra vs. Darío Nieva (Cat.) 75 kg; Jonathan Masa vs. Samuel López (Tuc.) 67kg: Marcos Silva vs. Joel Nieva (Cat.) 85kg; Gonzalo Latorre vs. David Reguera (Tuc) 57 kg; Víctor Romano vs. Nicolás Barrera (Tuc.) 63 kg; Luis Rosales vs. Leandro Roldán (Tuc.) 54 kg. Las anticipadas tendrán un costo de $ 80, preferencial y de $ 130, ring side.