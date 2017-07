"Gallardo no quiere que regrese a River"

Fotos PASADO. Alejandro Domínguez viene de jugar en Olympiakos de Grecia, donde es considerado un ídolo por los hinchas.

06/07/2017 -

El delantero Alejandro Domínguez manifestó su deseo de volver a River Plate, pero al mismo tiempo confirmó que el entrenador Marcelo Gallardo no lo tiene en sus planes.

"Tengo ganas de volver a River, pero Gallardo no quiere", afirmó Domínguez en diálogo con ESPN.

Domínguez, de 36 años, dio por finalizada su etapa en el fútbol griego luego de cuatro años en Olympiakos, donde es considerado ídolo, e intentó un regreso al club de sus amores.

"No hay posibilidad de mi vuelta a River. Yo quiero, los directivos quieren, pero Gallardo no quiere y está en su derecho", indicó el ex Quilmes.

El "Chori", quien jugó en dos etapas en River (2001-2004 y 2011-2012), disputó el torneo B Nacional con el "Millonario" con el objetivo de devolverlo a la primera división y dejó a un lado por un momento su carrera en el fútbol europeo.

Desde entonces, junto con Fernando Cavenaghi, se ganó aun más el afecto del hincha.

"Quería que la gente sepa por qué no vuelvo. Y no puedo jugar en otro club de la Argentina porque no podía jugar contra River porque no podría dar todo", apuntó Domínguez.

Larrondo vs. Central

Por otro lado, el delantero de River Marcelo Larrondo pidió la inhibición de Rosario Central en la Asociación del Fútbol Argentino, por el reclamo de una supuesta deuda de su paso por el club en la temporada 2015-2016.

Así lo informó a Télam una fuente "canalla" a Télam, que informó: "Central no tiene pedido de inhibición de Agremiados porque está al día con todo, el pedido de inhibición es de Larrondo, pero no corresponde porque el convenio de pago homologado establece que él renuncia a todo reclamo".

El atacante mendocino Larrondo, de 28 años, llegó a Central, que se lo compró a Torino de Italia, luego de jugar en las divisiones inferiores de River Plate, Fiorentina, Siena y Torino, de Italia, y Tigre, pedido especialmente por el entrenador Eduardo Coudet, quien llevó también al defensor Javier Pinola.