06/07/2017 -

La derrota a manos de Douglas Haig de Pergamino, sumado a los triunfos de All Boys y Juventud Unida de Gualeguaychú, combinaron una fecha nefasta para Central Córdoba, que quedó muy complicado en su lucha por la permanencia en la B Nacional.

Quedan cinco fechas para la finalización del certamen y el equipo de Gustavo Coleoni ya no dependía de sí mismo para zafar, y mucho menos ahora.

Con el descenso consumado de Atlético Paraná, Central Córdoba quedó obligado a superar a tres equipos para quedarse en la segunda categoría del fútbol argentino. Y los apuntados son Douglas Haig, Independiente Rivadavia, Juventud Unida y All Boys, ya que Estudiantes de San Luis quedó muy lejos (le sacó once a Central, con quince por disputar).

Si Central suma los 15, para zafar necesita que se den tres de estas cuatro situaciones: que Douglas no sume los 15, que la "Lepra" mendocina no sume más de 11, que All Boys no sume más de 8 y que Juventud no sume más de 9 (con 9, quedarían empatados en el promedio con Central).

Si Central empata el viernes o pierde, seguirá con chances, pero cada vez serán menores, por lo que el plantel y cuerpo técnico tiene que mentalizarse en que ya no hay margen de error.

Meter un pleno de quince puntos y esperar, esa parece ser la única forma de que llegue la salvación para Central Córdoba.