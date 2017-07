Cambia los referentes de área para ir a Campana

Fotos AUSENCIAS. Miranda (izq.) y Zbrun se quedaron en Santiago y no serán de la partida mañana ante Villa Dálmine.

06/07/2017 -

Central Córdoba se juega muchas cosas en esta recta final del torneo de la B Nacional. La permanencia se puso muy complicada (ver nota derecha) y sumar de a tres mañana es vital para mantener viva la ilusión.

El Ferro visitará mañana, desde las 15.30 y con el arbitraje de Bruno Bocca, a Villa Dálmine de Campana, por la fecha 42 del certamen. Y anoche partió la delegación ferroviaria con destino a esa localidad bonaerense.

Hubo algunas sorpresas en la lista de la delegación que emprendió el viaje. Ya lo había anticipado el propio entrenador, Gustavo Coleoni, ni bien terminó el partido ante los de Pergamino, el lunes pasado.

"Seguramente va a haber cambios. Si no funcionó hasta ahora, tendremos que cambiar", dijo el "Sapo" sin dar mayores precisiones. Pero al repasar la lista de los que viajaron se observa el primer cambio profundo en los referentes de área, ya que ni Matías Zbrun ni Osvaldo Miranda formaron parte de la delegación.

En el esquema de Coleoni, el 4-1-4-1, el referente de área siempre fue Miranda o Zbrun. Este último es quien venía siendo titular. Pero ninguno de los dos estará en Campana.

La chance entonces aparece para Diego Diellos o Pablo Vilchez, los dos centrodelanteros que viajaron anoche.

Tampoco viajaron Matías Pato, quien no venía siendo titular pero el lunes había jugado el segundo tiempo completo ante Douglas, ni Juan Aguirre, que tampoco era titular pero sumaba minutos desde el banco con asiduidad. Y el que sí viajó es Martín Zapata, que ya purgó la fecha de suspensión.

La nómina completa de los que viajaron anoche es: Pablo Heredia y Leonel Caffaratti (arqueros); Adrián Argachá, Rodrigo Mieres, Gabriel Fernández, Hugo Vera Oviedo y Gabriel Zuvinikar (defensores); Leandro Becerra, Israel Coll, Arnaldo González, Silvio Iuvalé, Hernán Lamberti, Cristian Vega y Zapata (volantes); Leonardo Sequeira, Leandro Chetti, Diellos y Vilchez (delanteros).

El equipo

De esos dieciocho nombres saldrán los once que irán de entrada. Y como el "Sapito" no ordenó ayer una práctica formal de fútbol, la primera duda que se plantea es la inclusión de Diellos o Vilchez como titular, en lugar de Zbrun. El primero tuvo más minutos de juego, lo cuál no le garantiza ir de entrada.

Y en el medio es muy probables que Israel Coll salga para que retorne Zapata, regresando el "Pitu" González a su función de extremo por izquierda.

Esas serían, en principio, las dos variantes que introduciría Coleoni para visitar a Villa Dálmine, en un juego clave para seguir con ilusiones.

El probable equipo para mañana sería con Heredia; Vera Oviedo, Fernández, Mieres y Argachá; Lamberti; Sequeira, Zapata, Becerra y González; Diellos o Vilchez.