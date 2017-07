Nuevo capítulo del Torneo Tarjeta Sol en hockey

06/07/2017 -

La Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped y pista, confirmó para este sábado y domingo la disputa de un nuevo capítulo del Anual 2017 Tarjeta Sol. Este es el programa para el sábado, en Lawn Tennis.

A las 8.30 en 5º, C. Docente vs. Old Lions RC Rojo. A las 10, entrenamientos de arqueros; 11.30, selección de Caballeros Sub 16 vs. sel.de Caballeros Sub 18; 13.30, en 1ª de Damas, Círculo SC vs. S.L.T.C "B"; 15, 1ª de Damas, Green Sun vs. C.A. Los Dorados; 16.30, 1ª de Damas: C. Docente vs. S.E.H.C; 18, selección de Damas Mayores A ante rival por designar; 19.30, en Intermedia, Unión Sur HC vs. CAER. En Old Lions: 8.30 en 5º, Lugus HC vs. M. Mayu HC; 10, sel. damas Sub 14 "A" ante rival por designar: 11, selección damas Mayores ante rival por confirmar; 13.30, en Primera de Damas, U.C.S.E vs. S.L.T.C "A"’; 15, en 5º, Old Lions RC Azul vs. S.L.T.C; 16.30, en 1º Damas, Old Lions RC Rojo vs. Lugus HC.