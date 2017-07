Fotos ÍDOLO. Diego vivió un emotivo encuentro con los napolitanos y recibió muchas muestras de admiración y cariño de los tifosis.

06/07/2017 -

Diego Armando Maradona fue declarado ciudadano ilustre de Nápoles ante las 32.000 personas que lograron conseguir un lugar en la Piazza del Plebiscito de aquella ciudad italiana.

"Soy un ciudadano a través de un pedazo de papel, pero soy napolitano desde que llegué a Nápoles. Doy las gracias al alcalde Luigi por permitir todo esto. Ningún pueblo me ha querido tanto como ustedes. Gracias también a los que no me querían como ciudadano napolitano", cerró con polémica, fiel a su estilo, su agradecimiento tras recibir el reconocimiento.

El alcalde Luigi de Magistris fue el encargado de distinguir al extranjero que hizo vibrar como nunca a los tifosis napolitanos, que hoy lo honran 33 años después de que pisara esta ciudad que mira frente al Tirreno y al que le dio las mayores alegrías al vencer a los grandes equipos del norte. Ganador de dos ligas locales, una Copa Italia, una Supercopa italiana y una Copa Uefa con el humilde Nápoli, "el pibe de oro" se convirtió en leyenda y semidios para el pueblo napolitano.

"Una noche de amor y pasión futbolera en la plaza del Plebiscito", describió el diario Il Mattino, para hablar del "hecho histórico" que significó declarar ciudadano napolitano a Diego Maradona.

Muchos hinchas lamentaron que la ceremonia y la posterior fiesta no se haya realizado en el estadio San Paolo, aquel en el que Maradona hizo brillar el futbol más sublime, ya que allí podría haber ingresado el doble de espectadores y no habrían quedado tantos afuera.