"Estamos a dos partidos del principal objetivo"

Fotos APORTE. El volante de Mitre, Rodrigo Castro, juega en una posición que no es la habitual para él, pero Sialle confía en su capacidad para lograr el ascenso.

06/07/2017 -

El plantel aurinegro cumplió ayer un nuevo entrenamiento de cara a la primera final de la Fase Reválida del Torneo Federal A, encuentro que protagonizará ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el próximo domingo desde las 15 con arbitraje del cordobés Fabricio Llobet.

Esto hace crecer la expectativa no solamente en el hincha de Mitre, sino que también en todos su plantel. Así lo reconoce el mediocampista de creación Rodrigo Castro, quien aseguró que será importante sacar una buena diferencia el domingo para ir a Mendoza con cierta tranquilidad.

Además reconoció que están muy cerca del objetivo, pero que el plantel se encuentra tranquilo y muy metido en el trabajo.

"El grupo está muy metido y todos tiran para adelante. El domingo se tratará de estar tranquilos y estar bien ordenados. Sabemos que Gimnasia es un equipo duro, y nosotros debemos hacer nuestro juego", declaró Castro en conversación con el programa El Clásico que se emite por Radio Panorama.

El ex jugador de Sportivo Belgrano de San Francisco, que llegó como refuerzo, para disputar esta Quinta Fase, también dijo que la intención de Mitre será la de salir a buscar el partido desde el inicio.

"Intentaremos presionar desde el primer minuto, es una final y son los primeros 90 minutos en nuestra cancha. Debemos salir a morir, pero manteniendo el orden y la tranquilidad. Creo que si llevamos esas dos cosas tendremos más posibilidades de ganar".

"Creo que de local hay que sacar una diferencia, aunque sea mínima. Estamos a 180 minutos del objetivo, pero estamos tranquilos y contentos", amplió el mediocampista.

Gimnasia de Mendoza, a lo largo de la presente temporada, tuvo mejores actuaciones fuera de su cancha y consultado sobre si era una ventaja definir la serie como visitante, Castro aseguró que esos datos pueden ser relativos.

"Los partidos son todos diferentes. Esos datos pueden terminar siendo relativos. Creo que sacando una diferencia vamos a poder un poco más tranquilo a Mendoza", argumentó.

Desde su arribo a la institución, Castro cumple funciones diferentes a la que está acostumbrado, pero dijo que aceptó esa propuesta y que intenta aprender para ayudar al equipo.

"Siempre jugué por el centro de la cancha, jugué muy pocas veces por afuera, pero cuando "Cacho" (Sialle) me llamó y me dijo que me proponía jugar por afuera, lo acepté y trato de aprender todos los días para beneficio del equipo", finalizó.