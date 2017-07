Se acostó a dormir y al despertarse encontró a su hermana muerta

Fotos AUTOPSIA. El cadáver fue trasldado a la morgue judicial.

Dramático momento vivió una mujer residente en el Bº Rivadavia, quien se despertó de dormir la siesta, llamó a su hermana, pero ésta nunca le contestó. De inmediato llamó a una ambulancia y los paramédicos confirmaron que estaba sin vida.

El lamentable episodio se registró cerca de las 17.30, cuando Jimena Bravo se despertó del descanso de la siesta y habló a su hermana -identificada por la policía como Izabel Mercedes Bravo, de 43 años- para merendar.

La mujer llamó a la víctima por su nombre en reiteradas oportunidades, pero al ver que ésta no se despertaba se acercó hasta su cama y advirtió que ya no respiraba, por lo que pidió ayuda. Cuando personal del Sease confirmó que no tenía vida, dieron aviso a la policía.

Pericias

Efectivos de la Seccional 4ª acudieron rápidamente a la vivienda en compañía del médico de Sanidad -Dr. Farías- quien examinó el cuerpo y sostuvo que al parecer la víctima habría sufrido un paro cardíaco.

El fiscal de turno -Dr. Sebastián Robles- tomó intervención en el caso y ordenó que el cadáver de la mujer fuese trasladado a la morgue para ser sometido a la correspondiente autopsia.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Seccional 4ª, junto con peritos de Criminalística.