Advierten que no se debe pagar estacionamiento en el parque Aguirre

Fotos CONTROL. Personal de Tránsito se encuentra en la zona sólo para regular y dirigir a los conductores a los sectores habilitados para estacionar.

06/07/2017 -

Desde hace varias semanas, los "trapitos" se instalaron en el sector del parque Aguirre para cobrar estacionamiento, en forma ilegal. Pero en los últimos días, con el inicio de la Feria Artesanal se ha incrementado considerablemente el número de "falsos cobradores", que estafan a ciudadanos y turistas que dejan sus vehículos en la zona. En diálogo con EL LIBERAL, el titular de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital, Jorge Fernández, confirmó que "la Municipalidad no organizó ni dio permiso a nadie para cobrar estacionamiento en el sector". "Nosotros, como Municipalidad no hemos organizado nada. Si hay gente ahí, alrededor de la Feria Artesanal, cobrando estacionamiento, en forma ilegal. La Policía debería actuar, porque nosotros como municipio no podemos. Pero le decimos a la gente que no tiene obligación legal ni coactiva de pagar absolutamente nada a nadie. Si hay una persona que le cobra y le quieren pagar voluntariamente ya depende de esa persona", indicó Fernández, preocupado por la situación por la que atraviesan los ciudadanos y turistas. Problemática Asimismo se lamentó porque desde la Dirección de Tránsito no pueden intervenir para dar respuesta a los conductores, y aseguró que el problema de los "trapitos" es diario. ‘No podemos regular esta actividad ilegal, es imposible. Es un combate de todos los días, realmente invaden el espacio público. Por eso le informamos a la ciudadanía que ningún pago es obligatorio. Nosotros no amparamos, ni avalamos, ni organizamos a nadie", sentenció el director de Tránsito municipal. El funcionario municipal también se refirió a los "falsos cobradores" que se encuentran en el sector del Parque de los Niños, quienes también piden un monto ilegal a los automovilistas para dejarlos estacionar. "Nos ha tocado desalojar a gente que cobraba en el Parque de los Niños, que inclusive ponen conos en la zona para delimitar su espacio. Esto es totalmente ilegal. Han privatizado un espacio público", manifestó. Y aclaró: "La idea del Estado es que los lugares sean de concurrencia gratuita para que la familia de todos los estratos sociales puedan concurrir sin erogar absolutamente nada". En este sentido, el Dr. Jorge Fernández remarcó que "no hay estacionamientos habilitados por Tránsito en la zona de la Feria Artesanal, sólo agentes que regulan y dirigen a los conductores para explicarles a dónde se puede estacionar y cuáles son los cortes de la zona". "Lo que se pretende es disminuir el tráfico alrededor de la feria para que la gente pueda disfrutar tranquila. Preferimos que llegue a pie para que no ocurran incidentes", precisó.