Fotos Escudero no participará del Bailando por el escándalo de su padre

06/07/2017 -

Silvina Escudero decidió bajarse de la propuesta que le hicieron para participar del segmento "Salsa de tres" del Bailando 2017 porque internaron a su padre, quien atraviesa un duro momento tras ser denunciado por su expareja, Cecilia Alonso de ejercer violencia de género. "Silvina Escudero se bajó, confirmado, de la salsa de tres y se quedó sin famoso, por ahora, el equipo de Jorge Moliniers y Nai Awada", informó Ángel de Brito. Luego, el periodista agregó: "Silvina Escudero decidió bajarse porque está viviendo una situación complicada con el padre, que lo internaron". Días atrás se conoció que Alonso denunció a Enrique Escudero, padre de Silvina y Vanina por violencia de género. Al conocerse la noticia, él se defendió negando por completo cualquier agresión hacia la mujer. Mientras tanto, sus hijas contaron no tener vínculo con él desde hace tiempo. "No le deseo ni a mi peor enemigo la pesadilla que estamos viviendo, y mirá que he pasado cosas", señaló Silvina a la prensa.