Fotos Peretti, en contra de las parejas mediáticas que quieren un hijo a un mes de conocerse

06/07/2017 -

Forma parte de la farándula, y además, lo avala su título de psiquiatra al momento de hacer un análisis profundo. Sin embargo Diego Peretti (54) sorprende al hablar sobre los famosos que, con sus aventuras -y desventurasamorosas, acaparan un extenso tratamiento en los medios.

"(Hay) parejas que salen en una cantidad de reportajes hablando de la fogosidad de la relación, y a los dos meses anuncian que se casan, siguen fogosos, y al mes y medio van a tener un hijo… Y vos decís: ‘¡Pero esto es mentira!’. Es mucha careteada", sostuvo al ser consultado por un periodista del programa Nosotros a la mañana, de El Trece. "Si vos estás fogosa en una relación, ¡¿qué querés tener hijos, adónde vas a tener hijos?!".

Éste podría ser el caso de Silvina Luna y "El Polaco", quienes comenzaron a salir en el verano, a las pocas semanas se comprometieron, después se pelearon, ahora se reconciliaron, volvieron a convivir y parecería que siguen con el plan de casamiento y hablando sobre el deseo de tener hijos: "Ahí ya es puro marketing, me parece -especuló el ex Los Simuladores-. Hay otras parejas más genuinas a las que les pasa esto". Peretti, quien esta semana estrenará junto a Carla Peterson la película "Mamá se fue de viaje", piensa que los famosos tienen "mucha necesidad de comunicar inquietudes propias creyendo que son los primeros en vivirlo". Y al respecto, fue lapidario: "Es una ingenuidad… Es de gente de poca inteligencia", dijo.

Los casos que podrían haber inspirado la reflexión de Peretti son varios, desde Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suárez, quienes atraviesan fuertes rumores de embarazo, a Mariano Martínez y la modelo Camila Cavallo, recientes padres de una nena, Alma. Pero el actor no los nombra. "El hijo es muy lindo, pero está en el otro extremo de la vida pasional de una pareja. Si tenés plata podés combinar las dos cosas… Si estás viviendo una situación pasional y decidís tener un hijo, es porque la situación pasional se terminó, no existió o le erraron. Hay algo ahí que por lo menos yo no entiendo", admitió Peretti, sin lograr salir de su asombro.

Ésta es la primera vez que Peretti se anima a dar su opinión sobre lo que viven algunos de los personajes del mundo del espectáculo con los que comparte algún que otro evento, y con los que en algún momento podría llegar a compartir un proyecto artístico.