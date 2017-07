Un nuevo disco folclórico dará que hablar: "Es un deseo que estoy bajando a la realidad, aunque no sé cuándo saldrá a la luz"

06/07/2017 -

A los 11 años descubrió que la música era su idioma. Y si bien comenzó su carrera artística de la mano del folclore, con los años sus producciones fueron transformándose hasta llegar a su último trabajo discográfico "Once", al cual la crítica lo considera el más pop de su trayectoria. No obstante, Abel Pintos admitió que está preparando un disco folclórico, aunque no sabe cuándo saldrá a la luz.

Dentro de muy poco vendrás a ofrecer tu show a Santiago del Estero, la tierra más folclórica, si se quiere, de la Argentina. ¿Con qué artistas de Santiago te sientes conectado?

Puedo mencionar a Peteco Carabajal como un maestro; a Raly, como un colega que admiro muchísimo; a los Orellana Lucca como amigos de mi corazón a los que también admiro, a Elpidio Herrera, como una leyenda de alguna forma; pero aún mencionando a estos personajes tan queridos y tan grandes, estaría siendo un poco injusto porque mencionar la música de Santiago es muy complejo: hay muchos, muchos años de historia. La tierra de Santiago ha sido un cántaro del que hemos podido beber generaciones y generaciones. Entonces, mencionar algunos nombres, jamás abarcaría mencionar el significado de la influencia de la música santiagueña en la música argentina.

¿Es cierto que se viene el disco folclórico?

Es cierto, es un deseo que estoy bajando a la realidad. Pero también es cierto que no puedo asegurar que vaya a ser mi próximo disco. En este momento estoy trabajando con tres discos, con tres conceptos completamente distintos; llegado su momento veré cuál de esos tres álbumes expresa lo más fiel del momento en que quiera editarlo. Pero si es cierto que estoy trabajando en él. Cada disco es una etapa de la vida de uno, lleva mucho tiempo trabajar en un álbum. Y si no te lleva tiempo, te lleva energía, uno deposita mucho más que canciones en un disco.