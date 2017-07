Abel Pintos halló la forma de decir lo que siente

06/07/2017 -

De chico era muy introvertido a la hora de hablar de sus emociones, y elegía canciones que pudieran decir lo que le estaba sucediendo para hacerlas escuchar a quien correspondiera. Ahora son sus composiciones las que ayudan a otros a decir lo que sienten, como le ocurrió a Lionel Messi en su boda con Antonela Rocuzzo, cuando no sólo eligió su tema "Sin principio ni final" sino que invitó al propio Abel Pintos a cantársela en vivo durante la ceremonia civil.

"El hecho de poder leer cada día todos los mensajes que el público me deja en las redes sociales, donde me cuenta, muchas veces, desde qué lugar conectan con mi música; y al mismo tiempo saber que una de las personas más populares del mundo también tiene esa conexión y se encuentra conmigo a través de mi música, me dibuja como una línea de lo infinito que es el alcance de la música y me emociona comprobarlo, porque verdaderamente considero que la música es infinita y que es una herramienta y un puente muy bonito del que disponemos para poder conectarnos desde un lugar amoroso", señaló Abel en entrevista exclusiva con EL LIBERAL a poco más de dos semanas para su show en Santiago del Estero.

Y es que tras 20 años de trayectoria, con 11 discos y numerosos premios, Abel Pintos encontró la manera de ponerle letra a la vida.

"Cuando era un niño me costaba mucho poner en palabras mis emociones, entonces elegía canciones y se las hacía escuchar a quien correspondiera para que pudiera entender lo que me estaba pasando. Ahí fue que acepté que la música iba a ser mi idioma en la vida, que todo lo que no supiera decir iba a buscar la manera de decirlo a través de mi música. Por eso todo lo que experimento en esta vida que me ha sido concedida, me gusta compartirlo con la música como idioma. Porque lo bonito que tiene la música es que te da la posibilidad de entregar tus emociones más sinceras y que el otro lo conozca, y al mismo tiempo le da al otro la posibilidad de dar su propia interpretación de esas emociones en una suerte de hermosa comunicación", explicó.

Estás hablando de "esta vida que se me ha dado...". ¿Cuál es el ser superior, ese dador de vida, en el que cree Abel Pintos?

Es Dios, es el universo y su dinámica, es la Virgen, es el Gauchito Gil, son las personas que amo y que son parte de mi vida y de mi círculo más íntimo, es la naturaleza, es la música. Mi fe hace pie en muchos lugares.

¿Sientes que tu fe ha ido madurado, reflejándose en distintos espacios?

La fe ha ido transformándose con el paso de los años, como todo. La fe es algo tan íntimo y tan inherente al ser humano que uno debe ir descubriéndola, y descubrirla no se trata únicamente de elegir una doctrina o una filosofía sino de zambullirse en esa fe y descubrir todas las lecciones que tiene para brindarnos a diario.

¿Cómo te ves en el futuro?

Me hago fuerte en el presente, pero viajo al futuro, como también viajo al pasado con mi mente. Tengo muchas propuestas y proyectos artísticos. Pero hoy en día deseo dedicar toda mi vida a cantar, en qué contextos los voy a hacer tiene que ver con otras cosas.

¿Qué proyectos te han acercado?

He tenido propuestas actorales, para hacer la banda sonora de cine, de musicales, pero no quisiera ahondar porque como no las confirmé estaría hablando de conjeturas. Pero me gustan mucho las expresiones artísticas. Me gustaría tener el tiempo para actuar y hacer música para cine, teatro.

Has dicho que estás soltero y suelto, ¿sigues así?

Sí, sigo soltero y suelto

¿Quiénes son tu dique de contención afectiva?

Mi círculo más íntimo, mi entorno, mi fe. Tengo una buena contención, un lugar adonde hacer pie cuando lo necesito emocionalmente.

¿Y tu familia qué papel juega? ¿Sos familiero, te gusta compartir cada cosa que haces?

No comparto mucho tiempo físico con mi familia porque vivimos en ciudades distintas y yo siempre estoy viajando, pero sí están presentes en mi vida.