Eligió enfrentar la mirada de quienes no conocían su música

06/07/2017 -

¿Qué sensaciones te ha regalado Once?

Cuando comencé a trabajar en este disco sentí que necesitaba un poco de objetividad después de muchos años de trabajar en la producción de mis discos. Ahí fue que tomé la decisión de grabarlo en otros países para poder trabajar con personas que no me conocieran y poder ver qué provocaba mi música en gente que no tuviera ninguna relación con lo que ha sucedido en mi música, en mi pasado. Y fue una experiencia muy enriquecedora, un trabajo artístico muy revelador y, sobre todo, un ejercicio emocional muy luminoso para mí.

¿Qué te reveló?

Que, a veces, la autorreferencia alimenta ciertas vanidades aunque uno no se dé cuenta, y uno empieza a creer que es fuerte en determinados puntos; y la objetividad te ayuda a darte cuenta de que tal vez las cosas no son exactamente cómo vos las estás viendo y que tal vez puedas fortalecerte en otros lugares. Te demuestra que aunque hayas aprendido mucho tenés muchísimo por aprender.

¿Tenías algún miedo?

Nunca tuve miedo, pero sí muchas expectativas. Es cierto que soy una persona muy receptiva a la opinión de los demás. Me interesa darles a los demás la libertad de poder opinar. Me interesa poder ponerme en los ojos de los otros también respecto de mi obra o a lo que hago artísticamente. Entonces, no tenía miedo, pero sí tenía muchas expectativas. Era mi primera vez, grabando un disco con todo lo que eso significa a nivel emocional, fuera de todo y de todos los que son parte de mi cotidianeidad, y estar en otro país, despertándome cada maña en un lugar que no conozco, tomando un desayuno que no es el habitual, escuchando una radio que no es la de todos los días, todo eso era muy revelador y un desafío.