Fotos Gisela Berger: "Daniel me pidió perdón por mensaje"

Gisela Berger está muy enojada con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli porque le pidió perdón por mensaje de texto, luego de haber generado la separación al insinuarle que sería mejor que interrumpiera su embarazo, que hoy es de cinco meses. "Daniel (Scioli) me dice que quiere volver y que lo perdone, pero por mensaje de texto. Como mínimo, tendría que haber aparecido en mi casa", dijo enojada. .

Después del escándalo, Berger contó que no volvió a ver al padre de su futuro hijo desde el 7 de mayo cuando surgieron los chats entre su ex y Sofía Clérici. "No coincide lo que dice con lo que hace" explicó Gisela hablando este sábado con la revista ¡Hola! de Argentina sobre Scioli. La joven volvió a Córdoba.